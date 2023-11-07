房客欠租趕不走還當起二房東 最慘房東被迫睡車裡

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西雅圖 一名倒楣的屋主羅斯(Jason Roth)可說是在現實生活中體驗到「鳩佔鵲巢」的慘痛經驗：他的房客不僅欠款、賴著不走，迫使他只能睡車上，還將他的房子上架到Airbnb出租。而由於法院積壓過量案件，羅斯還要再等4個月才能舉行驅逐聽證會。

福斯新聞(Fox News)報導，羅斯2016年在西雅圖雷尼爾谷(Rainier Valley)附近買了棟房子，一邊出租房間給朋友，一邊進行修繕。羅斯說他提供價格實惠的房間，即使在新冠疫情 大流行期間，他的房客也常常提前付房租，總體來說是正面的經歷。

然而今年情況生變。羅斯在飛行員學校上課，今年開始為了支付學費而出租整棟房子，他和他的狗則搬進一間小公寓。3月找到租戶後，羅斯估計現在房客已欠下約3萬3400元的租金 、水電費和滯納金。

隨著房貸和水電費不斷增加，羅斯不得不削減成本，因此搬出公寓改住卡車裡，形成現在的窘境。不僅如此，他的房客竟然還在Airbnb上以每晚近150元的價格出租地下室，使用該市批准的租房執照。「所以他不僅沒付錢給我，而且還透過我的地下室在Airbnb賺錢；同時我還必須支付整棟房子的水電費。」

不過，一位市府發言人後來表示該房客的短期租房執照無效，因為財產所有權的資訊不準確；Airbnb最終也下架該物件。

羅斯說他已經多次嘗試與租戶談判並制定付款計畫，但沒有作用。這名房客甚至還透過金恩郡(King County)律師協會的住房正義計畫找到公費律師，而羅斯得自掏腰包請律師。聽證會終於在10月27日舉行，但法官延期審理，下次開庭要到明年3月中旬，也就是原租約到期後。

羅斯抱怨，他已經厭倦睡貨車或沙發上，只想回到房子裡。「這座城市有很多方法可以讓人們在冬天有個家可待，而我明明有棟房子卻沒辦法住…好像我每天都在被搶劫，這是最糟糕的噩夢。」