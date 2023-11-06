錯過免稅福利 逾八成美國人沒有羅斯退休帳戶

「羅斯IRA」是稅後的退休儲蓄帳戶。(Getty Images)

CNBC新聞頻道日前公布民調 顯示，只有18%美國人將錢存進羅斯個人退休 帳戶(Roth IRAs)，其他約80%民眾則沒有Roth IRA帳戶。理財專家說，沒有Roth IRAs帳戶的民眾，可能錯失省錢的好處。

某些民眾喜歡傳統個人退休帳戶(traditional IRAs)及401(k)s退休帳戶，因為可以省稅。羅斯個人退休帳戶雖然沒有立即省稅的效果，但將存款放入帳戶之後，未來提款獲利不必繳稅。

舉例來說，經過多年時間，將總共10萬元存入羅斯個人退休帳戶，投資 表現良好，帳戶成長到50萬元。如果是傳統個人退休帳戶，40萬獲利必須繳稅，但羅斯個人退休帳戶則獲利完全不必繳稅。

羅斯個人退休帳戶提款同樣免稅，這項特點對許多退休族來說特別重要，因為退休生活收入有限。從退休帳戶提領大筆存款如果不必繳稅，退休族的財務規畫將更有彈性，經濟壓力相對減輕。

另外，羅斯個人退休帳戶與傳統個人退休帳戶不一樣，並不要求帳戶持有人屆滿某個歲數時每年必須強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)。強制最低提款等於逼迫存款人把存款拿出來花，而不是讓錢留在帳戶裡繼續增值。

不過根據國稅局(IRS)規定，收入必須低於某個標準才有資格向羅斯個人退休帳戶存錢，收入超過標準則禁止直接向羅斯個人退休帳戶存錢。單身納稅人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)超過15萬3000元，夫妻合併報稅調整後總收入超過21萬8000元，就禁止直接向羅斯個人退休帳戶存款。