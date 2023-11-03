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最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

記者顏伶如／即時報導
理財大師拉姆齊在他的節目「拉姆齊秀」回答民眾理財的疑難雜症。(Getty Images)
理財大師拉姆齊在他的節目「拉姆齊秀」回答民眾理財的疑難雜症。(Getty Images)

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)主持的播客節目，幾乎每天都接到聽眾打電話分享錯誤投資的慘痛經驗，希望講話直白但建議卻實用的拉姆齊能指點迷津，協助走出財務困境。

最近一期節目中，一名亞利桑納州父親便被拉姆齊上了一課，主題是終身人壽保險(whole life insurance)是否值得投資。顧名思義，終身人壽保險提供一輩子的保障，保單內容通常是固定的，鎖定保費不會調漲。投保人可以從保單保價金裡借款，如此特點是這種類型壽險的推銷亮點。

不過，拉姆齊狠批終身人壽簡直是中產階期的「發薪日貸款」(payday loan)，沒有其他保險產品這樣讓消費者卡在其中不得脫身。他說，值得注意的特點是投保人大多屬於中產階級，一輩子持有保單。

拉姆齊分析，終身人壽平均獲利為1.2%，就算有辦法賺一些錢，想動用時還得付利息給保險公司，如此一來等於是賠錢。

終身人壽保險的保費比定期人壽保險( term life insurance)來得高，相差大約20倍。定期人壽保險只在合約期內提供死亡理賠。舉例來說，保險額度10萬元的定期人壽，每個月保費可能只要5元，但終身人壽卻要100元。另外，參加終身人壽的前三年，投保人繳交的所有費用都做為保險公司的佣金，恐怕要等十年，保單現金價值才會等於保費及手續費。

終身人壽保險有獲利保證(guaranteed returns)，但拉姆齊說，即使投資50年以上，平均獲利還是只有2%，甚至比2%更低。如果有財力可以做出長達50年的投資，還不如買股票、或共同基金(mutual funds)或房地產，獲利效果更好。

拉姆齊指出，消費者還要考慮人壽保險與通貨膨脹之間的關係，如今通膨增長速度已經遠遠超過終身人壽的投資獲利。目前通膨與2022年相比雖然已將下降，但與終身人壽保單平均獲利相比，還是大約多出一倍。

保險 投資 保費

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