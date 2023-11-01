X世代即將步入退休年齡 多數人還沒存夠老本

大部分的X世代尚未累積足夠的儲蓄，以維持其退休後的生活水準。(Getty Images)

隨著嬰兒潮世代逐漸淡出職場，身為勞動力主流的X世代，也即將步入退休年齡。非營利組織全國退休保障研究所(National Institute on Retirement Security，NIRS)最近一份報告指出，大部分的X世代尚未累積足夠的儲蓄 ，以維持其退休後的生活水準。NIRS研究總監龐德(Tyler Bond)直言，「這些數據明白顯示我們現在所採用的制度對於許多勞動者無法提供充分的收入。」X世代泛指1960年代末期到1980年代末期出生的人。

龐德所謂的制度，指的就是大部分X世代退休時所採用的「自提存款」模式。X世代進入職場的時期，正好趕上退休制度由「雇主提供明確福利 年金」轉變為401(K)式的退休福利計劃。兩者的差異在於前者提供持續性的年金收入，補貼退休族個人儲蓄和社安金的不足。

具體而言，根據NIRS報告，只有14%的X世代勞動人口可享有明確福利的退休年金。至於使用雇主提撥計畫或個人退休金 帳戶(IRA)者，個人財務屆時恐怕將面臨捉襟見肘的窘境。「下半層的X世代勞動人口大約只有數千元的儲蓄，」NIRS報告指出，「整體X世代家戶的退休存款中位數為4萬元。」

即使許多高所得者也未必有足夠的退休存款。NIRS發現，X世代個人平均退休儲蓄將近13萬元，家戶平均約為24萬3000元。由於大多數X世代都沒有年金，這些儲蓄及其孳息就是退休以後的主要收入來源。對於高所得者(職涯平均年收入介於10萬至15萬)，假設當事人堅持到67歲才退休的話，社安金最多只能取代四分之一到三分之一的退休前薪資水準。

那麼退休前到底要存多少錢才足夠？這個問題恐怕沒有標準答案。但根據保險業者普遍採用的簡易公式，45歲時的儲蓄應該有家戶年所得的二至四倍，50歲時存款應有年收入的三到六倍，55歲時四倍半至八倍。令人擔憂的是，根據NIRS報告，「大部分的X世代，無論種族、性別、婚姻狀態或收入水準，都未達到退休儲蓄的目標。」