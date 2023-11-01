我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登謹慎應對以軍攻加薩、李克強治喪怕鬧事

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

X世代即將步入退休年齡 多數人還沒存夠老本

編譯彭尚興／即時報導
大部分的X世代尚未累積足夠的儲蓄，以維持其退休後的生活水準。(Getty Images)
大部分的X世代尚未累積足夠的儲蓄，以維持其退休後的生活水準。(Getty Images)

隨著嬰兒潮世代逐漸淡出職場，身為勞動力主流的X世代，也即將步入退休年齡。非營利組織全國退休保障研究所(National Institute on Retirement Security，NIRS)最近一份報告指出，大部分的X世代尚未累積足夠的儲蓄，以維持其退休後的生活水準。NIRS研究總監龐德(Tyler Bond)直言，「這些數據明白顯示我們現在所採用的制度對於許多勞動者無法提供充分的收入。」X世代泛指1960年代末期到1980年代末期出生的人。

龐德所謂的制度，指的就是大部分X世代退休時所採用的「自提存款」模式。X世代進入職場的時期，正好趕上退休制度由「雇主提供明確福利年金」轉變為401(K)式的退休福利計劃。兩者的差異在於前者提供持續性的年金收入，補貼退休族個人儲蓄和社安金的不足。

具體而言，根據NIRS報告，只有14%的X世代勞動人口可享有明確福利的退休年金。至於使用雇主提撥計畫或個人退休金帳戶(IRA)者，個人財務屆時恐怕將面臨捉襟見肘的窘境。「下半層的X世代勞動人口大約只有數千元的儲蓄，」NIRS報告指出，「整體X世代家戶的退休存款中位數為4萬元。」

即使許多高所得者也未必有足夠的退休存款。NIRS發現，X世代個人平均退休儲蓄將近13萬元，家戶平均約為24萬3000元。由於大多數X世代都沒有年金，這些儲蓄及其孳息就是退休以後的主要收入來源。對於高所得者(職涯平均年收入介於10萬至15萬)，假設當事人堅持到67歲才退休的話，社安金最多只能取代四分之一到三分之一的退休前薪資水準。

那麼退休前到底要存多少錢才足夠？這個問題恐怕沒有標準答案。但根據保險業者普遍採用的簡易公式，45歲時的儲蓄應該有家戶年所得的二至四倍，50歲時存款應有年收入的三到六倍，55歲時四倍半至八倍。令人擔憂的是，根據NIRS報告，「大部分的X世代，無論種族、性別、婚姻狀態或收入水準，都未達到退休儲蓄的目標。」

退休金 儲蓄 福利

上一則

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

下一則

家庭休旅車性價大比拚 本田Pilot對決豐田Grand Highlande

延伸閱讀

新007人選敲定? 製片人：根本還沒開始

新007人選敲定? 製片人：根本還沒開始
新007人選遲遲無法敲定 製片人認了：根本還沒開始

新007人選遲遲無法敲定 製片人認了：根本還沒開始
中國工作逾10年年輕人存款少 21.5%低於1萬元

中國工作逾10年年輕人存款少 21.5%低於1萬元
調查：21.5%的中國年輕人 存款低於1萬人民幣

調查：21.5%的中國年輕人 存款低於1萬人民幣

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
遇到航班被航空公司取消了，先不用驚慌，可思考如何重新安排旅行計畫或索賠的步驟。Getty Images

班機被取消？別慌 四步驟教你應對

2023-10-30 10:06
速食業龍頭麥當勞推出新一波促銷活動，年底前每星期五只要點任何餐飲，就送一份中包薯條。路透

年底前到麥當勞點餐 每周五可獲送中包薯條

2023-10-25 09:47

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國