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退休時只有5000元積蓄 她花50年變成2200萬

記者顏伶如／即時報導
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
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1944年，51歲的國稅局(IRS)稽查員安‧薛畢爾(Anne Scheiber)退休時，存款帳戶只有5000元。接下來的半個世紀裡，她仔細選擇股票投資，到了101歲過世時，創造財富高達2200萬元。 薛畢爾生前律師克拉克(Ben Clark)對紐約時報表示，人們總是覺得「股神」巴菲特(Warren Buffett)操作股票非常厲害，「但她比巴菲特厲害多了」。

薛畢爾在國稅局任職23年期間，年薪從未超過4000元，不曾獲得升遷。她認為自己沒能獲得提拔，都是因為身為猶太婦女的關係。然而，薛畢爾豐富的稅務知識，加上仔細挑選股票投資，卻讓她退休生涯創造了驚人財富。

薛畢爾的股票仲介員費伊(William Fay)對華盛頓郵報說，薛畢爾在財富不斷上漲的同時，依然過著省吃儉用的日子，靠著國稅局金額不高的退休俸以及社安金過生活，一年四季穿戴同樣的黑色衣帽，為了節省搭乘公車的費用而經常走路。

克拉克說，薛畢爾職場生涯期間，薪水至少有八成都存了起來，估計每周花在食物的費用不到2元。當年0.15元可買到熱狗當午餐，「但我知道她找到更便宜的食物」。

薛畢爾投資的股票都是她知道的廠商，並且長期持股。持股包括百事可樂(PepsiCo)、克萊斯勒(Chrysler)、輝瑞(Pfizer)、必治妥施貴寶(Bristol-Myers)、哥倫比亞電影公司(Columbia)、派拉蒙(Paramount)等。她參加股東大會時自備袋子，準備打包會場提供的免費餐點。

薛畢爾與巴菲特一樣是有耐心的長期型投資人，她收到分紅與利息都繼續投資，很少賣股票，即使股價走跌也一樣。長期持股讓她避開資本利得稅(capital gains taxes)，晚年的她因為不想付給證商佣金，索性把股票紅利轉為免稅債券(tax-exempt bonds)。

薛畢爾一直打算身後把錢捐給教育機構，省下遺產稅負擔。獲得薛畢爾大量遺產捐贈的紐約葉希瓦大學(Yeshiva University)，迄今仍有以她名字為紀念的獎學金。

股票 投資 退休

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