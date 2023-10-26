兩個三明治、兩杯咖啡…一人出差報帳兩份餐 他被開除

花旗銀行一名員工在出差中為其伴侶報銷了餐飲費用並誤導了銀行，結果遭到解雇。Getty Images

花旗銀行（Citibank）日前贏得了對一名離職員工的勞資訴訟，該員工在一次出差中為其伴侶報銷了餐飲費用並誤導了銀行，結果遭到解雇。

根據倫敦東區勞資法庭稱，倫敦前分析師費克特（Szabolcs Fekete）去年因報銷出差費用被解雇後對花旗銀行提起訴訟，指控其不公平解雇。

費克特起初表示，在阿姆斯特丹出差期間，他一個人吃了兩個三明治、兩份義大利 麵和兩杯咖啡 ，但後來承認他的伴侶分享了一些食物。

在與主管往來的電子郵件中，這名花旗銀行員工說，他檢查了收據，沒有發現任何不妥之處，並補充說，他當時一個人出差，喝了兩杯咖啡，因為它們非常小。

費克特的經理在回覆郵件中寫道，收據上「似乎有兩個三明治、兩杯咖啡和另一杯飲料」，並問他是否認為這些都是他自己消費的？費克特說，事情就是這樣，他的所有花費都在花旗銀行的每日消費限額內，他認為自己不應該為個人飲食習慣辯解至這種程度。

銀行還質疑他是否與伴侶共進了兩頓晚餐，分別是香蒜醬義大利麵與肉醬義大利麵，但費克特否認。後來，他承認自己曾與伴侶分享了他報銷費用的食物，最後被銀行解雇。

費克特辯稱有可減輕罪行的因素，包括祖母最近去世，以及他回覆主管郵件時正在服用某種強力藥物。

主審法官伊林（Caroline Illing）指出，花旗銀行解雇費克特並無不公平之處，因為他最初並未如實告知誤報的費用。

他說，在考慮本案的實質價值時，他發現本案與所涉金額無關；重要的是，申訴人沒有在第一時間坦誠地告知實情，也沒有直接回答問題。