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線上調查：想要有錢 45%美國人都說靠房地產

編譯周靜芝╱ 綜合報導
調查顯示，每個世代的美國人都認為房地產是累積財富的關鍵。(Getty Images)
調查顯示，每個世代的美國人都認為房地產是累積財富的關鍵。(Getty Images)

根據線上貸款公司LendingTree最近的一項調查，近六成美國人認為自己永遠不會富有；這項調查訪問了2000名成年人對自己財富前景的看法，結果發現瀰漫悲觀情緒，僅有20%的受訪者覺得自己目前很富有。

LendingTree也發現，多數成年人表示，更能代表「富有」的是財務的安全與保障，而不是達到某個里程碑，例如賺取六位數薪水或擁有百萬元淨資產。

LendingTree指出，當被問及累積財富的最佳途徑時，其中最多人的回答是房地產，佔了45%；其他依序是股票市場32%、儲蓄債券21%、現金21%、享稅收優惠的退休帳戶16%。

LendingTree的調查發現，年收入已達到或超過10萬元的人中，31%表示至...
LendingTree的調查發現，年收入已達到或超過10萬元的人中，31%表示至少要五倍於此數才算富有。(Getty Images)

房地產不僅在整體上最受歡迎，而且每一世代的人都認為房地產是累積財富的關鍵。嬰兒潮世代(59歲至77歲)比其他世代和一般人更傾向於將投資房地產視為建立財富的關鍵；實際上，他們也是投資房地產最多的世代。

LendingTree的數據也顯示了一個有趣的矛盾：美國人認同房地產是累積財富的關鍵，但擁有房產本身並不是人們認為自己富有的要素。

至於什麼才是真正的富有，超過一半(56%)的受訪者表示，能夠過上舒適的生活、毋須擔心經濟問題，才是富有的定義；另有45%的人表示，財務安全才稱得上富有。

僅有33%認為擁有一套房屋就能讓人變得富有，只有14%的人認為在主要住所之外擁有不動產，才算富有。

LendingTree的調查還發現，近三分之一的美國人表示，每年必須至少賺10萬元才被視為富有；在目前年收入已達到或超過10萬元的人中，31%表示至少要達到50萬元才算富有。

調查顯示，超過一半受訪者表示，能夠過上舒適的生活、毋須擔心經濟問題，才是富有的定...
調查顯示，超過一半受訪者表示，能夠過上舒適的生活、毋須擔心經濟問題，才是富有的定義。(Getty Images)

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