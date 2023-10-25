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專家：明年職場升遷機會減少 加薪幅度縮水

編譯周靜芝 / 綜合報導
上班族最開心的莫過於加薪與升遷，但這樣的機會明年可能都會縮水或減少。Getty Images
上班族最開心的莫過於加薪與升遷，但這樣的機會明年可能都會縮水或減少。Getty Images

對所有上班族來說，這真是個讓人沮喪的消息。根據CNN報導，與今年相比，全美雇主明年的加薪與晉升計畫都相對縮水或減少。

這是人力資源諮詢公司「美世」（Mercer）的一項最新調查結果，900多名「美世」的客戶參與了這項調查，這些客戶來自15個行業中不同規模的企業主。

美世表示，根據這些客戶的回答，預計2024年用於績效調薪（merit increase）的薪資預算平均將增長3.5%，低於今年的3.8%；績效調薪是指依據員工過去一年的貢獻所採取的加薪。

同時，非工會員工的總加薪預算預計平均增長3.9%，也低於今年的 4.1%。這既包括績效調薪，也包括因晉升和其他原因，如最低工資調整或非周期性加薪（防止員工被別家企業挖角的調薪）而造成的薪資增長。

另一項值得注意的是，接受調查的雇主表示，他們計畫減少晉升人數，平均晉升比率僅8.7%，低於今年的10.3%。

雖然與2023年相比，預期加薪幅度有所下降，但仍高於新冠疫情爆發前的一般水平。

「美世」職涯訓練部門主管勞倫·梅森（Lauren Mason）表示，明年的加薪預期反映了目前的勞動力市場與低失業率；然而，如果勞動力市場持續保持穩定，並且隨著年底的到來，通貨膨脹進一步降溫，調整薪資的壓力可能會繼續下降。

預算 疫情 通貨膨脹

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