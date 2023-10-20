最富有窮光蛋：年賺33萬卻手頭拮据 還背債80萬

戴夫·拉姆西的理財節目「拉姆西秀」協助有財務問題的民眾走出困境。擷自YouTube影片@The Ramsey Show

一個人可能同時是富豪和窮光蛋嗎？根據理財節目「拉姆西秀」（The Ramsey Show）中心理學家德洛尼（John Delony）的說法，答案很明確「是的」。

在最新一檔理財節目中，德洛尼將一位打電話進來與他對話、名叫亞當的男子稱為「最富有的破產 者」。

亞當表示，他們夫妻與全美大約30%的屋主一樣，發現自己手頭拮据且債台高築；而根據美國人口普查數據顯示，他們的淨收入加起來每年大約33萬元，是全國屋主中位數的三倍之多。

亞當夫妻怎會賺了這麼多錢還破產呢？

戴夫·拉姆西（Dave Ramsey）的女兒、主持人瑞秋·克魯茲 （Rachel Cruze）推測，他們應是沒有量入為出。她對亞當說，雖然她只能想像他們的生活方式，但她敢說一定很棒。克魯茲非但不支持亞當所提的賣屋想法，反而堅持他們夫妻應大幅削減支出預算 ，並做出某種程度的犧牲。

他們的負債情況有多糟？

在電話中，亞當簡要說明了他們的財務狀況。亞當說，儘管他的房子資產淨值約40萬元，但兩人的債務約有80萬元。這是個驚人的數字，即使利息是零、每月償還4000元，也需要將近17年才能還清。

這筆巨額債務的細目為：兩筆汽車貸款 共15萬元、28萬元學貸、38萬5000元的房貸餘額。

除了債務外，亞當一家在打電話當時只有1萬元的存款。考慮到他們的生活方式和須定期償還貸款的情況，這筆錢很難支應三到六個月的開銷。

他們該何去何從？

在克魯茲看來，亞當和妻子有幾個選擇：可以賣掉房子，拿到40萬元，把債務一舉還清。但她並不喜歡這個辦法。以下是理財專家克魯茲與搭檔德洛尼為亞當夫妻列出重返生活正軌的三個步驟：

1. 賣掉兩輛車，縮小規模，即使車輛已經不值幾個錢。

2. 將家庭預算削減至每年75000元（或每月6250元）。

3. 用每月剩餘的錢還清所有債務，從小到大。

據克魯茲估計，依上述計畫，亞當夫妻可在12至18個月內擺脫債務。不過，根據亞當各項貸款的利率 ，他最好還是採用雪崩式（avalanche）還債策略，而不是拉姆西建議的滾雪球（snowball）方法。在雪崩式還款策略下，亞當與妻子將優先處理利率最高的債務，同時以最低還款額支付其他債務，目的是節省更多的利息。