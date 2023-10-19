「詐騙調查員」 助她保護畢生積蓄 七旬寡婦痛失66萬元

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謊稱自己是PNC銀行「詐騙 調查員」的一名男子，要幫助退休 公務員布魯姆（Marjorie Bloom） 「保護」她的畢生積蓄，結果卻害得這位七旬寡婦痛失66萬1000元儲蓄 、股票和年金，所有的退休老本泡湯。

這位「詐騙調查員」先哄騙現年77歲的布魯姆，說犯罪份子已經取得她的個資，正從電腦網路「搬移」她的畢生積蓄，而他是負責保護銀行客戶的調查員，請她務必趕快行動，且不得聲張，如果告訴任何人，包括她自己的三個子女，他就保護不了她了。

這是2021年春季之前發生的真實故事。布魯姆自己的女兒就在CNBC新聞部門當主管，當時若告訴女兒，很有可能不會被騙。

布魯姆是「技術支援」詐騙術的典型受害人。這種騙子喜歡找年紀大的人下手，根據聯邦調查局，僅在2022年一年，美國老人就這樣被騙走5億8800萬元。

騙子先讓受害人相信，電腦出現病毒等嚴重問題，他們是某大公司的電腦技術人員，客戶最好趕快把錢轉到什麼什麼地方去才安全，其實就是轉到騙子預設好的「詐騙專戶。」

2021年5月，布魯姆女士乾巴巴地等一通電話，指示她如何再度進入自己的帳戶，查看轉錢轉得順利否，積蓄是否安然在「戶。」

她苦等無果未有來電，於是打電話給「調查員」，但是「調查員」的電話已經被切斷。於是打給PNC銀行。PNC卻說，本行查無此人。布魯姆是PNC的多年客戶。

家住馬里蘭州Chevy Chase的布魯姆說，「突然間，一切明朗了。這時我才明白，我的畢生積蓄都被騙走了。」