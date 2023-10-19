股市回溫 401(k)百萬富翁變多了

今年市場回溫，「401(k)百萬富翁」上半年大增25%。(Getty Images)

2022年債券和股票雙雙暴跌之下，401(k)帳戶超過100萬元的人數減少了32%，而今年市場回溫，「401(k)百萬富翁」半年來已大增25%。

華爾街日報報導，全國最大退休 計畫、個人退休帳戶服務商富達(Fidelity)表示，該公司約有超過37萬8000名401(k)儲戶的餘額超過七位數，高於2022年底的29萬9000人；IRA儲戶餘額破百萬的人數亦增加到近35萬人。

401(k)百萬富翁的特徵之一是高儲蓄 率，平均存下工資的17.2%。富達數據指出，他們的雇主向這些退休帳戶另外投入9.3%，總儲蓄率達到26.5%。相比之下，1946年至1964年間出生的嬰兒潮世代，平均儲蓄率為11.5%，加上雇主投入的5.1%，總儲蓄率平均為16.6%。

富達報告稱截至6月30日，所有401(k)帳戶平均餘額為11萬2400元，比去年12月底的10萬3900元增長8.1%；IRA平均餘額為11萬3800元，也比去年底的10萬4000元高。

由於通貨膨脹，成為百萬富翁不再像以前那樣是富有的標誌。富達副總裁沙姆雷爾(Mike Shamrell)卻說，在退休儲蓄方面100萬元的里程碑仍然是許多美國工人的理想目標，「我們並不是說100萬元是完美的目標」，但考慮到成本上升以及這筆儲備金須支撐數十年的退休生活，退休者將需要更多資金。