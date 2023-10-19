我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

股市回溫 401(k)百萬富翁變多了

編譯廖振堯╱綜合報導
今年市場回溫，「401(k)百萬富翁」上半年大增25%。(Getty Images)
今年市場回溫，「401(k)百萬富翁」上半年大增25%。(Getty Images)

2022年債券和股票雙雙暴跌之下，401(k)帳戶超過100萬元的人數減少了32%，而今年市場回溫，「401(k)百萬富翁」半年來已大增25%。

華爾街日報報導，全國最大退休計畫、個人退休帳戶服務商富達(Fidelity)表示，該公司約有超過37萬8000名401(k)儲戶的餘額超過七位數，高於2022年底的29萬9000人；IRA儲戶餘額破百萬的人數亦增加到近35萬人。

401(k)百萬富翁的特徵之一是高儲蓄率，平均存下工資的17.2%。富達數據指出，他們的雇主向這些退休帳戶另外投入9.3%，總儲蓄率達到26.5%。相比之下，1946年至1964年間出生的嬰兒潮世代，平均儲蓄率為11.5%，加上雇主投入的5.1%，總儲蓄率平均為16.6%。

富達報告稱截至6月30日，所有401(k)帳戶平均餘額為11萬2400元，比去年12月底的10萬3900元增長8.1%；IRA平均餘額為11萬3800元，也比去年底的10萬4000元高。

由於通貨膨脹，成為百萬富翁不再像以前那樣是富有的標誌。富達副總裁沙姆雷爾(Mike Shamrell)卻說，在退休儲蓄方面100萬元的里程碑仍然是許多美國工人的理想目標，「我們並不是說100萬元是完美的目標」，但考慮到成本上升以及這筆儲備金須支撐數十年的退休生活，退休者將需要更多資金。

退休 儲蓄 401(k)

上一則

好市多執行長要換人了 會員費可能很快調漲

延伸閱讀

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
NBA／好友戰火中身亡 以色列主帥銜哀上陣盼傳遞希望

NBA／好友戰火中身亡 以色列主帥銜哀上陣盼傳遞希望
新港汽車共享計畫 每小時20元租特斯拉上路

新港汽車共享計畫 每小時20元租特斯拉上路
快看世界／Uber功能又變多 還能幫你寄包裹

快看世界／Uber功能又變多 還能幫你寄包裹

熱門新聞

醬油是華人、乃至亞裔飲食文化中不可或缺的調味聖品。Getty Images

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

2023-10-10 09:42
喜歡到好市多(Costco)撿便宜的常客，除了各種雜貨的優惠，還有一項很容易被忽略的計畫，而這可能是最能充份發揮價值的優惠之一。美聯社

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

2023-10-17 13:16
知名慈善家查克·費尼（左）日前在他舊金山租來的公寓裡過世，享年92 歲。取自Cornell University

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

2023-10-17 10:05
Photo by Andre Taissin on Unsplash

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

2023-10-12 13:08
Rubbermaid Reveal電動清潔刷。圖取自Amazon

清潔磁磚、縫隙省力效率高 電動刷兩萬人愛

2023-10-12 12:28
Image by Tumisu from Pixabay

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

2023-10-16 13:08

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」