1輛鏟雪車→6份收入 移民夫婦年賺42萬元

2002年，14歲的努內茲(Eddie Nuñez)從秘魯來美國，在近4000哩的路上，他夢想著未來的新家和從未有過的生活；20年後，努內玆和妻子佩納蘭達(Stefani Nicole Penaranda)在維吉尼亞州 的魯克茨(Lucketts)育有兩個孩子，擁有六份收入來源。根據CNBC查看的資料，去年他們的工作和生意總共進帳42萬元。

努內茲和妻子擁有一家鏟雪車公司和七處房地產 ，佩納蘭達經營一家托兒所，還是名房地產經紀人，而努內茲則從事科技諮詢和網路安全承包工作。現年34歲的努內茲說，他們拚命賺錢，是為了提供孩子比自己年輕時更多的經濟保障，他說，「你有多努力，就能走多遠」。

求學時期，看著媽媽打三份工，讓努內茲很難受；他說，身為無證移民，想在美國生活、力爭上游，就意味著得工作、工作、再工作。

2011年2月，他申請庇護 獲准，回到維吉尼亞州，與之前女友佩納蘭達重逢，共結連理。

努內茲想盡辦法、透過各種不同業務來增加收入，但所有嘗試都以失敗告終，直到2011年底，努內茲和佩納蘭達買了一輛1.7萬元的剷雪車，隨後規模迅速擴大，車隊發展至10輛車。2017年，佩納蘭達開了一家托兒所，收了12個孩子，又身兼房地產經紀人。

努內茲說，他在事業上的雄心並不代表他不滿足，而是要實現為家人創造舒適生活的最大目標，為他們提供自己小時候無法擁有的一切。