我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

1輛鏟雪車→6份收入 移民夫婦年賺42萬元

編譯周靜芝╱綜合報導

2002年，14歲的努內茲(Eddie Nuñez)從秘魯來美國，在近4000哩的路上，他夢想著未來的新家和從未有過的生活；20年後，努內玆和妻子佩納蘭達(Stefani Nicole Penaranda)在維吉尼亞州的魯克茨(Lucketts)育有兩個孩子，擁有六份收入來源。根據CNBC查看的資料，去年他們的工作和生意總共進帳42萬元。

努內茲和妻子擁有一家鏟雪車公司和七處房地產，佩納蘭達經營一家托兒所，還是名房地產經紀人，而努內茲則從事科技諮詢和網路安全承包工作。現年34歲的努內茲說，他們拚命賺錢，是為了提供孩子比自己年輕時更多的經濟保障，他說，「你有多努力，就能走多遠」。

求學時期，看著媽媽打三份工，讓努內茲很難受；他說，身為無證移民，想在美國生活、力爭上游，就意味著得工作、工作、再工作。

2011年2月，他申請庇護獲准，回到維吉尼亞州，與之前女友佩納蘭達重逢，共結連理。

努內茲想盡辦法、透過各種不同業務來增加收入，但所有嘗試都以失敗告終，直到2011年底，努內茲和佩納蘭達買了一輛1.7萬元的剷雪車，隨後規模迅速擴大，車隊發展至10輛車。2017年，佩納蘭達開了一家托兒所，收了12個孩子，又身兼房地產經紀人。

努內茲說，他在事業上的雄心並不代表他不滿足，而是要實現為家人創造舒適生活的最大目標，為他們提供自己小時候無法擁有的一切。

維吉尼亞州 房地產 庇護

上一則

好市多執行長要換人了 會員費可能很快調漲

延伸閱讀

中國刺激奏效 零售業第三季出現成長 但長期仍不樂觀

中國刺激奏效 零售業第三季出現成長 但長期仍不樂觀
芝市府訪美墨邊境 市長出發前改口不去了

芝市府訪美墨邊境 市長出發前改口不去了
川普放話當選擴大穆斯林旅行禁令 加碼審查移民意識形態

川普放話當選擴大穆斯林旅行禁令 加碼審查移民意識形態
移民專頁／公司招募階段 可能影響PERM申請

移民專頁／公司招募階段 可能影響PERM申請

熱門新聞

醬油是華人、乃至亞裔飲食文化中不可或缺的調味聖品。Getty Images

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

2023-10-10 09:42
喜歡到好市多(Costco)撿便宜的常客，除了各種雜貨的優惠，還有一項很容易被忽略的計畫，而這可能是最能充份發揮價值的優惠之一。美聯社

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

2023-10-17 13:16
知名慈善家查克·費尼（左）日前在他舊金山租來的公寓裡過世，享年92 歲。取自Cornell University

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

2023-10-17 10:05
Photo by Andre Taissin on Unsplash

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

2023-10-12 13:08
Rubbermaid Reveal電動清潔刷。圖取自Amazon

清潔磁磚、縫隙省力效率高 電動刷兩萬人愛

2023-10-12 12:28
Image by Tumisu from Pixabay

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

2023-10-16 13:08

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」