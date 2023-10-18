網紅打卡帶動小吃店錢潮 有人擴張有人平常心

紐約曼哈頓上東區的列星頓糖果店(Lexington Candy Shop)其實是家提供漢堡、薯條和奶昔的老派小吃店，1925年開業以來，始終由同一家族經營，而且自從1948年之後，店內裝潢不曾改變過。圖為第三代店主費里斯(John Philis)站在自家店前。美聯社

在餐飲界，有關網紅點石成金魔力的故事，屢屢登上新聞版面。一段TikTok影片，或一張Instagram貼圖，都可能讓原本籍籍無名的小吃店瞬間爆紅。有些業者趁勢擴張版圖，建立連鎖王國；有些則堅守本分，做好每一份餐點。

紐約曼哈頓上東區的列星頓糖果店(Lexington Candy Shop)其實是家提供漢堡、薯條和奶昔的老派小吃店，1925年開業以來，始終由同一家族經營，而且自從1948年之後，店內裝潢不曾改變過。

去年8月某日午後，一位擁有120萬粉絲、帳號「紐約尼可」(New York Nico)的網紅走進店裡，點了杯漂浮冰淇淋可樂(Coke float)，還拍了段影片上傳抖音 。這段影片立刻爆紅，獲得480萬次點讚。

隔天上午8點，店門口出現一條前所未見的人龍。首次見識網路魔力的第三代店主費里斯(John Philis)簡直不敢置信，「這究竟是怎麼回事？」他原本以為這股熱潮過了勞工節假期便會消退，頂多維持到聖誕節 。沒想到一年之後，依然門庭若市。

過去，列星頓糖果店一天頂多賣出10杯漂浮冰淇淋可樂，如今平日就能賣出200杯，周末更多達500杯。但費里斯並沒有因此漲價，每杯售價依舊是12.5元含稅，而且仍然完全手工調製，按照傳統作法依序加入可樂糖漿、蘇打水和冰淇淋。

至於展店，費里斯說目前並沒有這個打算。

在加州 洛杉磯縣道寧市(Downey)的法蒂瑪燒烤(Fatima's Grill)，店主兼主廚艾瑞達(Ali Elreda)的獨門秘方是在塔可、捲餅或漢堡中，加上一大把嗆辣口味奇多玉米條(Cheetos)。這種特別的料理手法源自於他女兒對於這種零食的熱愛。

2016年創業，艾瑞達從2020年初開始利用社群媒體行銷自家餐廳，但業績始終平平。直到8月有位抖音主播@misohungry上傳了一段「嗆辣奇多混搭口味漢堡」的影片，事情有了「瘋狂般」的轉機。大批粉絲慕名而來，即使排上兩、三個小時的隊，也心甘情願。