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這些兩年副學士文憑 畢業十年可賺六位數

編譯徐薏茹／即時報導
收入最高的副學士學位專業包括軟體工程。示意圖。Image by Pexels from Pixabay
收入最高的副學士學位專業包括軟體工程。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

大學教育成本飆升使更多人對學士學位的價值感到懷疑，就讀某些科系不見得能有好的出路，許多人因此考慮另一條途徑：攻讀兩年的副學士學位 ，尤其是熱門領域。除了能提高薪資水平，也不需要背負就讀四年制學士學位的債務。

根據PayScale近期分析，有些副學士畢業生在職涯中期，或是畢業後約十年，其薪資中位數達到10萬元以上。

相較之下，根據人口普查局(the U.S. Census Bureau)近期公布的數據，25歲至64歲的四年制大學畢業生去年的薪資中位數為7萬4154元。

就讀學士學位需花費約11萬6000元，副學士學位則僅花費約2萬3000元。

收入最高的副學士學位專業包括放射治療(radiation therapy，10萬7400元)、軟體工程(software engineering，10萬5700元)、儀器技術(instrumentation technology，10萬4500元)、儀器與控制系統工程(instrumentation & control engineering，10萬600元)，這些領域的職涯中期的中位薪資均達到六位數。

收入最高的兩年制畢業生通常來自提供專業訓練的學校，例如護理、工程或其他與科學、技術、教育、數學(STEM)教育相關的專業，例如副學士收入最高的海倫福爾德護理學院(Helene Fuld College of Nursing)，職涯中期薪資達到10萬6200元。

當然，要注意的是，並非每個副學士學位畢業生都能賺進六位數以上的收入，先前的研究發現，副學士畢業生在職涯早期的平均薪資約4萬2000元；而在同一時期，學士畢業生的年薪約5萬7000元。

部分副學士畢業生的收入可能甚至低於只有高中畢業的人，高中畢業生的年薪平均約4萬4000元。

根據PayScale調查，副學士薪資最少的專業是早期兒童教育，其職涯中期的薪資中位數約為3萬9500元。

教育 人口普查

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