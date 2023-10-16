你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

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2027年將上路實施的新規，有助於數百萬中低收入 美國民眾壯大退休 存款。聯邦政府推出的「儲戶相對提撥計畫」(Saver's Match program)，將為個人退休帳戶最高2000元存款提供50%的相對提撥，政府給的款項是直接存入退休帳戶，而不是以抵稅形式提供。

對於符合資格的民眾來說，「儲戶相對提撥計畫」是盡量提高退休存款的絕佳機會。

＊什麼是儲戶相對提撥？

2022年底生效的「牢靠法案2.0版本」(Secure Act 2.0)有條新規，從2027年起，401(k)退休帳戶、403(b)教育人員儲蓄帳戶、雇員儲蓄獎勵配款計畫(Savings Incentive Match Plan for Employees，SIMPLE)退休帳戶、以及傳統個人退休帳戶(traditional IRAs)，都在退休帳戶每年存款最多2000元、政府相對提撥50%的適用範圍。

例如個人為退休帳戶存款2000元，將獲聯邦政府全額相對提撥1000元，存款500元，獲相對提撥250元。金額自動存入戶頭，不需要報稅 時另外填寫。相對提撥金額不列入退休帳戶年度最高存款額度計算。聯合報稅的夫婦最高存款4000元，可獲2000元相對提撥。

只有稅前帳戶(pre-tax accounts)適用新規，包括傳統型個人退休帳戶、401(k)s，屬於稅後帳戶(after-tax accounts)的羅斯(Roth)帳戶不適用。

＊哪些人有資格參加儲戶相對提撥？

這項聯邦計畫旨在造福中低收入民眾，年收入超過某個標準，相對提撥金額遞減，到達某個門檻則失去參加資格。2027報稅年度裡，個人年收入2萬500元以下，夫妻合併收入4萬1000元以下、報稅戶主(head of household)年收入3萬750元以下，都在獲得相對提撥的適用範圍內。

然而，年收入超過以下標準，就失去獲得相對提撥的資格：個人年收入3萬5500元，夫妻合併收入7萬1000元、報稅戶主5萬3250元。年收入門檻每年將依通膨調整。

＊如何爭取最高相對提撥？

雖然新規幾年後才會實施，但現在不妨詢問雇主退休計畫是否在適用範圍，並檢查相關設定填寫正確。現在就培養存錢到退休帳戶的習慣，以後提高存款以獲相對提撥較容易。 若無傳統退休帳戶，考慮開一個。