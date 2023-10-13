房地產稅太高？4方法助你降低

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根據國際信用評等公司標準普爾(Standard & Poor's)「核心邏輯凱斯-席勒全國房屋價格指數」(CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price NSA Index)，過去三年期間，美國房價 平均一年上漲11.8%。房價走高的同時，屋主要繳的地產稅也跟著增加。

許多城市、郡縣在州政府訂定的全州地產稅之外，額外徵收地產稅。屋主總共要繳多少地產稅，取決於房屋價值多少、州政府訂定的地產稅稅率高低，以及是否享有任何稅務減免。以下四種方法可以降低地產稅：

一、對房屋鑑價結果提出上訴

地產稅是依照房屋鑑價結果計算，房屋鑑價通常由州政府或當地政府認可的房屋鑑價師(appraisers)負責。屋主可以客氣地打電話詢問鑑價師鑑價細節，如果覺得鑑價結果與房屋真實價格有出入，則可提出上訴。上訴時必須提供具體證據資料，說明房價被高估，導致要繳較多的地產稅。

提出上訴不代表一定能讓鑑價結果得到調整，尤其是郊區住家。理財網站Bankrate分析師奧斯特羅斯基(Jeff Ostrowski)指出，因為鑑價師通常使用有著高準確度的自動估計模式，「你的房屋價值不太可能跟鄰居的房價出現重大差異」。

二、了解是否有長者減免(senior exemptions)

許多州對65歲以上居民予以地產稅減免。以紐約州 為例，65歲以上屋主的地產稅是以房屋鑑價價格的50%計算。

三、查看是否有其他減免

許多州對退役軍人提供地產稅減免，特別是身心障礙退役軍人。許多州則對身心障礙居民提供地產稅減免。佛州 對殘障等級( disability rating)至少10%的退役軍人給予地價稅減免5000元的福利，殘障等級100%退役軍人可免繳地產稅。

四、尋求協助

美國樂齡會(AARP)的「地產稅協助」(Property Tax-Aide)計畫提供有關地產稅減免條件資格、申請辦法的資訊。這項計畫從2019年推出以來，服務對象累計超過4萬人，估計節省1000萬元的地產稅。