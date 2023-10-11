三年學貸寬限期結束 Z世代面臨人生首次還債壓力

Ｚ世代是10月份開始首當其衝面臨需償還學貸的一群人。美聯社

儘管拜登 政府在4日宣布為12.5萬人減免共90億元學貸 ，但這些人都是登記參加政府員工依收入狀況分期還債計畫或是身障者。對多數像金塔尼拉（Kennedy Quintanilla）這樣的人來說，10月的第一周，是他們自兩年前大學畢業後從未做過的事：償還學生貸款 。

金塔尼拉是德州 大學奧斯汀分校2021年應屆畢業生，她欠下超過2.6 萬元的學貸。她在接受電視節目「早安美國」訪問時表示，現實正步步逼近，壓力非常大。

24歲的金塔尼拉大學畢業時正值新冠疫情 肆虐，她和成千上萬的借款者一樣，在獲得三年寬限期後，10月首次需償還學貸。

和金塔尼拉相同的Ｚ世代，是首當其衝面臨需償還學貸者，根據皮尤研究中心（The Pew Research Center）的數據，1996年後出生的這群人是美國歷史上受教育程度最高的一代。

他們在學費屢創新高時進入大學，在經濟受到疫情影響、前景不明時畢業。根據政府數據，截至今年，近700萬24歲及以下的借款人欠下超過970億元的聯邦學生貸款。

以金塔尼拉的例子來說，她未雨綢繆，在奧斯汀郊外約20分鐘車程的地方找了一間公寓，那裡的房租較便宜，讓她可以省下錢來償還貸款。她說，她還在想方設法減少開支，包括可能放棄另一個學位，以應付現在預計要償還10到15年的貸款。

她說，她所有的朋友幾乎都得靠貸款才能上學，大家在成年後的頭兩年大學畢業、沒有貸款……現在，多數人都已在事業上站穩腳步，卻不得不回過頭來評估自己的經濟能力，因為情況和以前不一樣了。