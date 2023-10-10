我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞周刊：以巴戰火讓庫許納中東外交行動面臨檢視

中以混血女遭擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

他35歲成百萬富翁 全憑母親五個忠告

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Tumisu from Pixabay
Image by Tumisu from Pixabay

在35歲前淨資產達到百萬並非易事，而對於住在華府的德羅克(Drock)而言，這要多虧12年來辛勤努力的工作，以及來自母親的許多指引。

在今年1月發布的部落格文章中，德羅克透露在他晉升百萬富翁的前一個月，他的62歲母親正好退休，且個人擁有七位數的淨資產，德羅克表示母親是「人生中在財務方面影響我最多的人」。他在母親身上學到的五件事為他自己的成功奠定了基礎。

收入多元化

德羅克母親的大部分職涯都在傳統的受薪工作與創業間來回轉換，經常在晚上和周末工作，到50多歲時 ，除了正職外還時常接短期工作。

德羅克說：「她的辛勤讓我知道還可以做超越傳統朝九晚五的工作。」德羅克目前擁有的副業價值約4萬元。

善用房地產

德羅克和妻子擁有兩間租賃用房產，這是他年輕時從母親身上學到的被動收入與資產淨值建立策略。

「母親告訴我，即使是小型投資者也能利用房地產。」德羅克在2009年購買法拍屋做為第一間出租房產，當時他正從事第一份工作，年薪僅3萬元；2014年他與妻子買下另一間法拍屋做為第二間出租產，價值11萬5000元，他們投入1萬元整修並出租，現在該棟房屋價值17萬元。

投資股票

德羅克一直透過投資股票累積財富，他的父母很久以前就給他和兄弟一些藍籌股(blue-chip stocks)，讓他們追蹤這些股票的價值。

德羅克夫婦每年的目標是讓他們的401(k)、 403(b)計畫，以及健康儲蓄帳戶提高到最大值，並為「後門羅斯退休帳戶」(backdoor Roth IRA)存款，他們的股票投資主要為低成本指數基金，總值約70萬元。

學習新技能

德羅克母親做過許多工作，經歷數次職涯轉變，對某個領域不熟悉並未使她因此退縮，反而是躍躍欲試地挑戰，「我媽媽是萬事通，她擅長電腦、社群媒體、居家裝修與設計、園藝、財務、行銷，這只是其中一些，她總是能夠學習新事物，總是能讓我驚訝。」

韌性

德羅克母親成為百萬富翁的道路並非一路順遂，有幾次建立成功 的事業後又失去一切。

德羅克說：「很顯然，每個人都有自己的順境與逆境，而每次我媽遇到挫折時，她稍微平復心情後繼續前進，這個特質、她的毅力，是我一直努力效仿的。」

投資 股票 退休

上一則

藝術家用三萬片毛氈 重現紐約道地猶太貝果店

延伸閱讀

封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅

封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅
中國政策救房市 9月調控175次

中國政策救房市 9月調控175次
佛利蒙取代舊金山 灣區房價最貴

佛利蒙取代舊金山 灣區房價最貴
南加地產業 8月僅增僱400人

南加地產業 8月僅增僱400人

熱門新聞

好市多的美食廣場物美價廉，深受消費者喜愛。(Getty Images)

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

2023-10-06 10:16
好市多(Costco)。美聯社

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

2023-10-02 12:45
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

2023-10-03 10:42
申領社安金不必等到完全退休年齡，但如果還沒屆滿完全退休年齡就開始申請，領取福利將縮水。（路透）

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

2023-10-06 12:39
Photo by Jonas Leupe on Unsplash

先傳簡訊不留話 你知道打電話的新禮儀嗎？

2023-10-03 09:27
TubShroom浴缸排水口護塞集髮器奇怪的形狀，能有效在你洗澡時，纏住頭髮，並防止頭髮進入管道中。(取自亞馬遜網站)

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

2023-10-04 10:29

超人氣

更多 >
哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治
最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽
亞裔新郎婚禮唸誓詞流淚 證婚人搞笑給棉花棒止淚視頻爆紅

亞裔新郎婚禮唸誓詞流淚 證婚人搞笑給棉花棒止淚視頻爆紅