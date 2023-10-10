他35歲成百萬富翁 全憑母親五個忠告

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在35歲前淨資產達到百萬並非易事，而對於住在華府的德羅克(Drock)而言，這要多虧12年來辛勤努力的工作，以及來自母親的許多指引。

在今年1月發布的部落格文章中，德羅克透露在他晉升百萬富翁的前一個月，他的62歲母親正好退休 ，且個人擁有七位數的淨資產，德羅克表示母親是「人生中在財務方面影響我最多的人」。他在母親身上學到的五件事為他自己的成功奠定了基礎。

收入多元化

德羅克母親的大部分職涯都在傳統的受薪工作與創業間來回轉換，經常在晚上和周末工作，到50多歲時 ，除了正職外還時常接短期工作。

德羅克說：「她的辛勤讓我知道還可以做超越傳統朝九晚五的工作。」德羅克目前擁有的副業價值約4萬元。

善用房地產

德羅克和妻子擁有兩間租賃用房產，這是他年輕時從母親身上學到的被動收入與資產淨值建立策略。

「母親告訴我，即使是小型投資 者也能利用房地產。」德羅克在2009年購買法拍屋做為第一間出租房產，當時他正從事第一份工作，年薪僅3萬元；2014年他與妻子買下另一間法拍屋做為第二間出租產，價值11萬5000元，他們投入1萬元整修並出租，現在該棟房屋價值17萬元。

投資股票

德羅克一直透過投資股票累積財富，他的父母很久以前就給他和兄弟一些藍籌股(blue-chip stocks)，讓他們追蹤這些股票的價值。

德羅克夫婦每年的目標是讓他們的401(k)、 403(b)計畫，以及健康儲蓄帳戶提高到最大值，並為「後門羅斯退休帳戶」(backdoor Roth IRA)存款，他們的股票投資主要為低成本指數基金，總值約70萬元。

學習新技能

德羅克母親做過許多工作，經歷數次職涯轉變，對某個領域不熟悉並未使她因此退縮，反而是躍躍欲試地挑戰，「我媽媽是萬事通，她擅長電腦、社群媒體、居家裝修與設計、園藝、財務、行銷，這只是其中一些，她總是能夠學習新事物，總是能讓我驚訝。」

韌性

德羅克母親成為百萬富翁的道路並非一路順遂，有幾次建立成功 的事業後又失去一切。

德羅克說：「很顯然，每個人都有自己的順境與逆境，而每次我媽遇到挫折時，她稍微平復心情後繼續前進，這個特質、她的毅力，是我一直努力效仿的。」