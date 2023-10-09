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新車養不起 研究：車主一年費用超過1.2萬元

記者張聲肇/即時報導
AAA說，每年開1.5萬哩的車子，平均每哩成本0.81元。如果開雪佛蘭 Silverado皮卡，每哩的成本增為1.06元。所以，不會時常用到小卡車的人，不妨考慮換成小一點的車。路透
AAA說，每年開1.5萬哩的車子，平均每哩成本0.81元。如果開雪佛蘭 Silverado皮卡，每哩的成本增為1.06元。所以，不會時常用到小卡車的人，不妨考慮換成小一點的車。路透

美國汽車協會（AAA）最新研究發現，車主養一部新車一年得花1.2萬元以上，比去年增加了13%，平均每個月要1000元，原因不外乎車價漲、利息高、保險貴、保養也比以前貴。

AAA研究人員把折舊費也算進去，得出上述「養車成本。」

AAA研究部主任布拉能（ Greg Brannon）說，開車人選購車輛時，應該把實際需要考慮清楚，也要考慮自己的開車習慣。

AAA說，每年開1.5萬哩的車子，平均每哩成本0.81元。如果開雪佛蘭 Silverado皮卡，每哩的成本增為1.06元。所以，不會時常用到小卡車的人，不妨考慮換成小一點的車，例如日產Rogue多功能車，每哩的成本僅0.67元，有必要用到小卡車時，租個一兩天即可。

最便宜的是更小型的轎車，每哩的成本降至0.6元。不過，「消費者報導」汽車部門的記者普瑞斯頓（Benjamin Preston）說，要買到新車可能很不容易，因為車商只管生產有賺頭的大型多功能車和小卡車，利潤低的小轎車不是廠商的重點。

他說，雖然新車數量有漸增加，「如果你想買到你付得起的車，還是很困難。」如果你肯等幾個月，那就可向專賣經銷商訂購你想要的型號，但也別寄望有你喜歡的特殊功能或附加裝置。

AAA 2023年車價研究報告說，新車的平均價3.5萬元比去年漲了4.7%，而每年的貸款利息也從去年倍增為1253元。未來五年的折舊成本則從2022年上升24%，每年平均為4538元。

普瑞斯頓說，中古車價的漲勢雖已趨緩，買起來仍不便宜，因為利息增加，更舊型、更低價車的利息漲更多。專門研究汽車貸款的Experian Automotive說，中古車的車貸利息從去年8.84%漲為11.38%，每月償付額則從519元漲為528元。

iSeeCars.com是專門研究汽車的網站。它說，自備2.3萬元，在2019年可買到車齡三年的中古車；現在，只能買到開六年的車。

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