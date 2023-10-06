領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

申領社安金不必等到完全退休年齡，但如果還沒屆滿完全退休年齡就開始申請，領取福利將縮水。（路透）

社安金 是數百萬美國退休 族不可或缺的收入來源，但規定有時令人困惑。雖然不需要所有細節都瞭若指掌，但調查發現，高達87%美國人對於社安金的一項重要規定卻常常搞錯，結果可能導致出乎意料的損失。

談到社安金規定時，完全退休年齡(full retirement age，FRA)是民眾必須清楚理解的最重要數字之一。但是不確定自己完全退休年齡到底是幾歲的民眾大有人在，美國「全國退休研究中心」(Nationwide Retirement Institute)2023年問卷調查顯示，只有13%受訪者能夠正確回答自己的完全退休年齡。

這項調查顯示更令人憂心的狀況是，許多受訪者回答的完全退休年齡，比正確答案來得年輕許多。

完全退休年齡是可以領到全額社安金的年紀，領取金額則以職業生涯的收入為計算基準。完全退休年齡與出生年份有關，1960年以及1960年之後出生的民眾，完全退休年齡都是67歲。

申領社安金不必等到完全退休年齡，但如果還沒屆滿完全退休年齡就開始申請，領取福利 將縮水。根據規定，年滿62歲便可申領社安金，不過領取金額比完全退休年齡的領取金額少30%。如果延到70歲才領社安金，領取金額將比完全退休年齡所拿的金額，每個月至少增加24%。

「全國退休研究中心」調查顯示，戰後嬰兒潮世代(baby boomer)受訪者大多回答完全退休年齡為64歲，大多數X世代(Gen X)受訪者則猜60歲。千禧世代(Millennials)、Z世代(Gen Z)對於完全退休年齡的答案各為55歲及54歲。

搞不清楚完全退休年齡，看起來或許是無傷大雅的錯誤。然而，如果對於何時可以領取社安金，抱持觀念一直比實際年齡提前許多年，最後結果可能導致拿到社安金金額縮水。

舉例來說，完全退休年齡為67歲的民眾，錯把64歲當成完全退休年齡而開始申領，將因為提早三年領取，福利少拿20%。