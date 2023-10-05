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年賺18萬養孩子就花8萬 難怪他要借錢

記者張聲肇/即時報導
理財大師拉姆齊在他的節目「拉姆齊秀」回答民眾理財的疑難雜症。(Getty Images)
理財大師拉姆齊在他的節目「拉姆齊秀」回答民眾理財的疑難雜症。(Getty Images)

理財大師拉姆齊在他主持的節目「拉姆齊秀」（ The Ramsey Show ）中接到費城居民大衛（Dave）詢問，他兩夫婦年賺18萬元，但養孩子就花8萬元，家庭開銷有點應付不來，該省點花呢，還是借錢來因應？

拉姆齊先建議他走第三條路：多賺一點，接著請他解釋，為甚麼他們的收入比美國家庭平均收入7.1萬元多一倍還不夠用？

大衛說，兩個孩子的托嬰費和償還他自己的學貸，是他最「傷本」的開銷。光是養兩個小孩，就花掉8萬。

拉姆齊聽了，不禁回應道，「你們夫妻倆簡直瘋了。」

大衛進一步解釋花這麼多養小孩的原因：學齡前幼兒班就5萬，還有課前、課後的安親班費用，加上暑假也要請保母照顧。

拉姆齊問，幹嘛上這麼貴的學校，這是學齡前兒童的哈佛啊？來電聽眾承認，是「很高檔」的學校。根據幼兒網站TOOTRiS，費城的托兒費平均一年1萬7000多元，郊區更貴一點。

拉姆齊奚落他說，看來你4歲的孩子要申請助學貸款了。「還沒有上大學，學費就要每年兩萬五，太過分了吧。」節目助理建議大衛，替孩子找夏令營，也比請保母便宜。

大衛還在當住院醫生的太太年收入7.1萬，沒有學貸，再過兩年拿到醫學博士學位後，收入會更高，他苦惱的是這兩年怎麼過。

拉姆齊和節目助理都認為，大衛小孩的「學費」支出實在太高了，否則兩倍於全國家庭平均年收入，哪有叫苦的道理？

專家建議先訂個收支預算表，先把近三個月的重大支出列出來，很容易就找到平衡收支的著力點，能夠了解哪一項目支出最多？哪些項目絕不可省？縮減哪些支出合理且不痛？再來進行因應。

學貸 費城 醫學

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