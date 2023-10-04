好萊塢大罷工期間 影城從業人員謀生之道

麥拉倫(Jesse McLaren)的本業是編劇，但自從好萊塢編劇工會展開大罷工之後，他客製化的雪球已成為他的主要收入來源。美聯社

麥拉倫(Jesse McLaren)用3D印表機複製出一棟房屋的縮尺模型，小心翼翼地漆上顏色，添加裝飾，最後覆蓋上球型玻璃罩，一個客製化的雪球(snow globe)就這麼完成了。其實麥拉倫的本業是編劇，但自從好萊塢 編劇工會展開大罷工 之後，這項他在疫情 期間培養出的嗜好，似乎已經成為他的主要收入來源。

透過網路接單，麥拉倫已經賣出40個訂製雪球，每顆售價299元。「我這個月已經賺了大約相當一期的房貸還款，」這名「吉米夜現場 」(Jimmy Kimmel Live!)固定寫作班底表示，「我現在已全心投入雪球製作，沒開玩笑。」

雖然美國編劇工會(Writers Guild of America)剛結束長達148天罷工，但是美國演員工會(Screen Actors Guild）仍在罷工。罷工期間，影視娛樂產業相關從業人員的生計都受到衝擊。為了維持生活、付帳單、保住房子，人人使出渾身解數。

現年50歲的梅爾(Ryan Meyer)過去是炙手可熱的燈光指導和攝影指導，同時還經營一家年營業額逾百萬元的製作支援公司。最近，他幫一位名人改善住家門廳的照明系統，甚至還幫鄰居安裝按摩浴缸。「現在我必須考慮哪張帳單這個月可以付清，哪些要再等等。」

罷工期間，許多好萊塢從業人員開始在社群媒體和影音平台上代言產品或帶貨；工會並未禁止會員接廣告。但是像梅爾這樣的專業公司，在價格上很難和個人或自媒體競爭。

有16年資歷的編劇兼製作人莎蒂·裴塔斯基(Shadi Petosky)，去年所得22萬元；「現在我是按時計酬的打工族，什麼活都接，記帳、行政助理，甚至家電維修。」

娛樂業互助基金(Entertainment Community Fund)西區執行總監麥奈特(Keith McNutt)表示，「過去幾個月，我們的諮詢顧問接到有關驅逐通知、斷水斷電斷瓦斯和房貸斷頭的求助電話，次數多得驚人。」

截至9月1日，該基金已發放約650萬元給3100多名影視業從業人員。今年上半年，每月發放金額維持在平均每周約7萬5000元左右，但自從罷工開始後，每周發出的金額暴增到40萬至70萬元。

雖然編劇工會已經和資方達成新勞動契約，編劇罷工落幕，「即使罷工很快就全面結束，但個人的財務困境恐怕還要再一段時間才能復原，」麥奈特語重心長地說。