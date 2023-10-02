辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

好市多(Costco)。美聯社

31歲的瑪姬．柏金斯(Maggie Perkins)八年來教授初中及高中歷史和語言藝術，但熱情和精力逐漸消耗殆盡，因此2022年她決定辭去教職，轉換跑道到好市多 (Costco)工作。一年過後，柏金斯的年薪不僅增加50%，她也更加愉快、找到自己人生的定位。

CNBC Money訪問柏金斯的轉職動機，她說當老師時每週工作60小時，還得大量無薪加班，加上行政壓力、測驗要求、疫情 高峰所需的教學耐力等等，她精疲力盡且感覺缺乏目標，開始尋找有喘息空間的另一條路。

柏金斯起初只是想要一份「過得去」的工作，辭去教職後去年9月她開始在好市多位於喬治亞州 雅典(Athens)的新倉庫全職工作。她一開始從會員中心團隊做起，時薪為18.5元，比當老師時略低；每週工時為5天共40小時，工作時數累積到一千小時後每小時加薪1元。雖然一整天幾乎都站著，但有兩次15分鐘休息時間，以及30分鐘午餐時間。

柏金斯一年後便進到辦公室當內容開發人員和行銷培訓師，負責編撰內部教材、前往不同的倉庫培訓新的團隊成員。現在她的收入相當於先前所在學區一位擁有15年經驗的老師，也比她辭職時4萬7千元的年薪高出50%。

柏金斯稱，她跟人們講到轉職決定時，他們經常回應「好市多是妳的夢想工作嗎？」或「你認為這條路有前途嗎？」，言語中透露疑問，好像柏金斯的決定是自貶身分。她承認，有很長一段時間，她的身分和價值確實綁在「老師」二字上。

但柏金斯指出，人們從小就被教導「夢想的工作」的思考角度往往是「長大後你想做什麼？」但應花更多精力思考「想成為誰」。她的首要任務是明確區分個人生活和職業生涯，而好市多的工作不再侷限住她的身分，上班時可以把精力全力投入，下班後便放下一切。柏金斯說她能和家人一起做喜歡的事，從未感到如此快樂充實。