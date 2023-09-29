我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去42年關了14次…聯邦政府是否再關門 明日揭曉

民主黨批最弱議長、極右派步步進逼 麥卡錫處劣勢

碰到這五情況 退休前不必付清房貸

記者顏伶如／即時報導
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)

退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。專家分析，對某些民眾來說，趕在退休前繳清房貸，從長遠角度來看恐讓成本提高，例如手邊沒有現金存款能做應急之用，或失去讓存款賺取更佳投資收益的彈性空間。

不必在退休前付清房貸的狀況包括：

一、打算賣掉房子

許多民眾決定退休後要「大屋換小屋」(downsize)，把現住的房子賣掉，改挑符合退休生活型態的小房子。賣房子就有錢可以繳房貸了，不必害怕存款用罄。

二、打算把房子租人，或分租一間臥室

房租收入可以用來付房貸，因此退休之前付清房貸就便沒有迫切性。專家說，即將退休的民眾不應該把畢生存款拿來付清房貸，靠著租屋收入，每個月付完房貸之後，可能還有獲利，即使只是把一間臥室放在網上出租，也能達到相同效果。

三、把利息更高的其他債務還清，比房貸更重要

過去十年裡買房或辦理重新貸款(refinanced)的民眾，房貸利率可能相對較低。在這種情況下，應該解決其他利息較高的債務，例如信用卡卡債。

專家指出，首先把利率最高的債務還清，可以在背債期間省下利息開銷。

四、現金存款不多

備妥急用金(emergency fund)對維持財務穩定來說關係重大。如果付清房貸導致現金存款用完，將淪入脆弱的財務狀況。天有不測風雲，沒人能預料急難事件何時發生。

印地安納州拉法葉(Lafayette)貸款專員范登柏格(Corey Vandenberg)表示，很早就把房貸付清的消費者，會有很高的房屋淨值(home equity)，可是銀行戶頭裡卻沒錢。范登柏格說：「這種狀況算不上財務健康。」

他強調，民眾一定要有一筆急用金，才能因應生命中各種意想不到的狀況。

五、把錢拿去投資，達到收入最大化

如果把錢拿去付清房貸，手頭上能夠用來投資的現金就變少了，如果遇到投資機會，想好好把握也將變得有心無力。

退休 投資 貸款

上一則

完美炒蛋要加水？或牛奶？

延伸閱讀

費城議員收受贓款 遭控罪

費城議員收受贓款 遭控罪
財經簡訊

財經簡訊
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

圖擷自TikTok

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

2023-09-27 17:06
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

2023-09-25 12:20
心理學家認為除了正向積極的態度之外，某些人格特質也與長壽密切相關。Getty Images

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

2023-09-26 09:32
本田Honda Civic Si。美聯社

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

2023-09-20 13:08
好市多(Costco)。美聯社

好市多冷凍食品中 美食編輯最愛這個

2023-09-26 12:27
拉米雷茲夫婦被迫離開已定期支付了20年房貸的屋子，這件事讓他們既震驚又手足無措。擷自YouTube＠KMPH FOX26 NEWS

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

2023-09-26 10:05

超人氣

更多 >
領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」
物有所值 這是今年最佳洗衣機

物有所值 這是今年最佳洗衣機
宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」
布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場

布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場
暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備