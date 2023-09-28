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打三份工買第一棟房 開啟Re/Max地產王國

記者顏伶如／即時報導
Re/Max是全世界規模最大的房地產公司之一，創辦人是從兼差開始這個事業。Photo by Jim Harris on Unsplash
Re/Max是全世界規模最大的房地產公司之一，創辦人是從兼差開始這個事業。Photo by Jim Harris on Unsplash

Re/Max是全世界規模最大的房地產公司之一，創辦人是從兼差開始這個事業。

企業總部位於丹佛的Re/Max，如今在全球110多國運作，市值大約2億6520萬元。但共同創辦人兼總裁李尼格爾(Dave Liniger)接受CNBC新聞頻道訪問時說，公司在1960年代晚期創始之初，只是一家從事「舊屋翻新轉手」(house-flip)的小公司。

當時，從印地安納大學(Indiana University)輟學的李尼格爾是美國空軍士兵，服役基地位於亞利桑納州土桑(Tucson)附近。每個月軍俸只有99元，李尼格爾尋找各種方式增加收入。

每天凌晨2時，他開始送報紙。到了晚上則在加油站打工，他說，當時加油站並沒有自助加油的選項，另外還在電影院工作。

現年77歲的李尼格爾說，打三份工加上99元軍俸，每個月收入500元，感覺頗為不錯。省吃儉用之下，他存到足夠的錢，買了一棟非常便宜的待修屋(fixer-upper)，花了六個月時間整修，轉手賣出時賺了5000元，讓他想要複製這次的成功經驗。

他把這筆獲利拿來重新投資，接下來幾年買下幾棟待修屋，裝修之後轉手賣出，他也取得房地產仲介執照，省下給仲介的抽成開銷，還發現自己竟有當掮客的才華。

1971年，李尼格爾離開軍隊，搬到丹佛，先在其他房地產仲介公司工作，然後跟妻子蓋兒(Gail)一起創辦了Re/Max。兩人貸款30萬元，用來雇用員工、成立公司，五年之內成為科羅拉多州規模最大的房地產公司。

李尼格爾擔任Re/Max執行長45年，2018年卸任，目前擔任董事會主席。他對資歷感到自豪，執行長任內唯一名譽受損的紀錄，是內部調查發現，李尼格爾擔任執行長期間，2018年曾提供240萬元私人貸款給後來的執行長繼任者康多斯(Adam Contos)卻未申報，違反公司規定。

李尼格爾表示，這起事件經過媒體報導後，標題寫得「我們好像做了不法勾當」。但他說，所有人都會犯錯，要原諒自己。

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