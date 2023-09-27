很多人不買 租客保險到底保什麼？

租客較可能沒有財務保護網，比屋主更常會碰到天災損失慘重，無力負擔的情況。（美聯社）

租客保險 到底保些什麼？為甚麼很多租房子住的人都不買「租客保險」？按說買了租客險，遇到火災甚麼的，保險公司會賠才對，但最新研究發現，很多租屋者，包括天災頻仍地區的租客，不買租客險。

替投保人爭災後權益的律師柯蘭姆（Linda Klamm）自己在加州奧克蘭的家，1991年毀於一場暴風引發的火災。她領教了「根據保單向保險公司索賠」有多麼困難。她說，屋主通常財力較雄厚，租客較可能沒有財務保護網，比屋主更常會碰到天災損失慘重，無力負擔的情況。

柯蘭姆鼓勵大家還是要買租客保險，至少遇到火災和其他「天然災害事件」時，可獲得「某一程度」的補償，不過多數保單不保地震和水災。

NerdWallet最新分析報告指出，2023年房客保險每年的平均保費 為148元，大約每月12元，這是根據30歲、個人財產保額3萬、責任險10萬、自付額500元的標準推算出來的，各州的理賠計算方法不同，保險項目與內容-及保費也差別很大。

哈佛大學住房研究聯合中心去年的報告指出，僅40%的租客家庭購買租客保險，相比之下，購買房屋保險的屋主高達88%。

大多數租客保險包括：

--個人財產理賠。被偷、被毀，保險公司會賠償，數額要扣掉自付額。

--責任險和醫療費。別人在你家受傷或財產被損，該由你負責，保險公司會支付你保的額度，同樣，也要扣掉自付額。

--所租房子暫時不得使用。租屋災後重建或修復期間，你住旅社等費用，保險公司會付給你。

如果你把租屋保險和汽車險綁在一起，向同一家保險公司申購，通常可享折扣。柯蘭姆建議住在高風險地區的租客，優先考慮買租客險，先保再說，保費和「萬一」需要修復或賠償損失的代價比起來，值不值得，可以慢慢比較、精算。