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未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

編譯周靜芝 / 綜合報導
拉米雷茲夫婦被迫離開已定期支付了20年房貸的屋子，這件事讓他們既震驚又手足無措。擷自YouTube＠KMPH FOX26 NEWS
拉米雷茲夫婦被迫離開已定期支付了20年房貸的屋子，這件事讓他們既震驚又手足無措。擷自YouTube＠KMPH FOX26 NEWS

今年4月，加州一對老夫婦收到一份驅逐令，通知他們必須離開已定期支付了20年房貸的屋子，這件事讓他們既震驚又手足無措。

伊斯梅爾·拉米雷茲（Ismael Ramirez）和安潔莉塔（Angelita Ramirez）夫婦早在 2003年就與兒子共同購買了他們的房屋，但兒子告訴他們不需要在房產證上寫上他們的名字。

拉米雷茲在接受FOX26新聞採訪時表示，兒子告訴他們，別人說這沒有必要。拉米雷茲說，因為他們夫妻都不諳英語，所以就這樣輕易上當了。

據新聞報導，驅逐令上寫著屋主正在出售房產，而這對夫妻表示，他們後來才知道兒子已經把房子轉讓給了一名女子，而這名女子就是向他們發出通知的人。雖然拉米雷茲夫婦試圖尋求法律協助，但由於房子不在他們名下，律師也愛莫能助。

拉米雷茲說，他們無法理解，既然兒子知道房子是他們的，為什麼還要這樣對待自己的父母？

拉米雷茲夫婦是全美眾多受害老人的其中一個例子，這個現象比大家想像的更為普遍。根據全國老齡化理事會（National Council on Aging, NCOA）的報告，每年有多達500萬美國老年人受到影響，而有關錢財的受害者估計每年至少損失365億元。

而在近60%的案例中，加害者都是家庭成員，通常是受害者的成年子女或配偶。

拉米雷茲夫婦告訴FOX26，他們已經流離失所，他們的社安金不足以購買新屋，甚至連房租都付不起。他說，他們害我們夫妻一無所有。

他們的另一個兒子小伊斯梅爾（Ismael Jr.）募款網站GoFundMe設立一個帳戶，目前已獲得1400多筆捐款來幫助這對無依的老夫婦。

加州 社安金 GoFundMe

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