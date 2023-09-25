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付不了所有帳單？理財專家建議先付這四種

編譯周靜芝 / 綜合報導
如果財務有困難，理財專家建議仍必須堅定地先付清生活中的四種必需品帳單。Getty Images
如果財務有困難，理財專家建議仍必須堅定地先付清生活中的四種必需品帳單。Getty Images

暢銷作家、電視理財節目主持人戴夫·拉姆齊（Dave Ramsey）總是一再強調，如果真的想消除某些東西（通常是債務），那麼就該集中心力去解決它；如果在支付日常帳單上遇到困難，就必須堅定地先付清生活中的必需品，一如他所列舉的「四堵牆」（Four Walls）。

拉姆齊在X雜誌上發表文章指出，要確保能先付清生活預算中最重要的部分：如果入不敷出、無法支付所有帳單時，那麼應該按以下順序，優先把錢花在這「四堵牆」上：食品、水電瓦斯費、住房、交通。

拉姆齊表示，如果不調整消費習慣及養成儲蓄行為、不在金錢上更加自律，將永遠為如何支付帳單而煩惱。

拉姆齊也在一段影片中，坦白告訴那些為支付帳單而煩惱的人。他說，如果能真正冷靜下來、做些調整，然後對自己說「先解決吃飯問題，然後再談其他。不到外面用餐，先付水電費，而不是有線電視費。還要付房租，在付清食物、水電、住房和交通費用之前，不在其他任何地方花錢。

拉姆齊表示，如果正陷入財務危機，那麼除了餵飽、保護家人和房屋開支外，預算中不該有任何其他開支；現在所有物品的價格都在上漲，意味著要削減任何衝動性消費，並撙節在必需品上的花費。

他指出，在雜貨店摳緊荷包、減少慾望、使用折扣券和改變購物地點，不失為好的開始；減少使用能源，提高能源效率，住在負擔得起的公寓或房子，盡可能節省汽油及交通費用，這些都可省下不少錢。

理財網站Go BankingRates稱，不一定需要學習新的理財知識來激勵自己採取行動，對許多淪為「月光族」的美國民眾來說，拉姆齊提供的解決方案可能正是他們克服財務挫折所需要的；而那些無法應付所有帳單的人來說，拉姆齊所說生活的「四堵牆」也正是他們必須優先關注的。

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