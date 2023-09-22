加州男藉1元頭款轉售兩棟房 獲利50萬到外州當包租公

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2021年1月某日早晨，南加州 中年男子沃西(Joseph Worthey)在自宅中醒來，覺得不想再繼續同樣的生活；他在財星全球500強(Fortune Global 500)企業工作了20多年，決定提出辭呈。

沃西辭職時並沒有找到其他工作、也不具備足可獨立的財富。他沒有大學學位，卻從接待員一路晉升為人力資源部門經理；離辭時46歲，存款未達「經濟獨立，提前退休 」(financially independent retire early, FIRE)的100萬元門檻。儘管如此，他實在厭倦了上班族生活，想另謀生活方式。

沃西有勇氣瀟灑辭職，主要依靠先前兩個明智的房地產投資。

2008 年，沃西通過首次購屋者計劃購買一棟北加州房屋，只付1元頭期款；2017年藉著抵押該房屋進行「現金重新貸款」(cash-out refinance)取得一筆現金，支付了5%頭期款在南加州再買一棟房。當時這兩棟房子各值30萬元和33萬5000元，但實際付出的金額遠不及20%。

2021年7月，沃西分別以64萬元和54萬5000元賣掉房子，總共獲利50萬元；他接受「財星雜誌」訪問時說，「我從沒想過能在46歲退休。」

下定決心離開職場後，沃西搬到中西部落腳，展開全新生活。

沃西開始研究在全美城市購買出租房產；基於成本考量，他無法繼續留在加州。

沃西決定探索房價低、租金 行情看好的市場，將紐約和賓州幾個城鎮納入考量，最終選擇伊利諾州皮奧里亞市(Peoria)，該市位於河邊， 人口約11 萬，房價便宜。

他以10萬5000元的價格為自己購買一棟普通住房、外加三處出租房產，全部現金交易，三處出租房產中最貴的是4萬6000元。

沃西關懷社區，與皮奧里亞住房管理局(Peoria Housing Authority)合作，將新購房屋之一提供給低收入租戶。買房後剩下的錢還夠他買一輛車、增加積蓄。沃西自己管理房產，靠租金收入度日。

沃西如今年收入從12萬元減為3萬4000元左右，但每月帳單約800至1000元，日子過得輕鬆自在，最大開支是健康保險。

沃西一路走來從來不相信制度，他說，「生命寶貴，按步就班的高中畢業、上大學、工作到65歲退休、然後死去，這種生活對我來說毫無意義。」他說，「我第一次覺得終於成為自己生活的主人。」