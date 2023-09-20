助你財務穩定 如何做到量入為出

「量入為出」是一項基本的財務原則，讓人在收入和支出之間取得平衡。Getty IMages

你是否曾想過，為什麼有些人儘管收入不高，卻能輕鬆地打理好自己的錢財？答案或許就在於一種稱作「量入為出」（living within your means）的理財策略。「量入為出」是個人理財的重要部分，一旦掌握住，就能實現長期的財務穩定。此一策略包括瞭解自己的收入、制定預算 ，並實施策略性的財務措施，做到支出少於收入；如果在退休儲蓄 或投資 正確資產上遇到困難，可考慮請教財務顧問。

「量入為出」的定義

「量入為出」是一項基本的財務原則，讓人在收入和支出之間取得平衡，以便在不舉債的情況下履行財務責任。簡而言之，「量入為出」的「入」就是指收入，可以讓人處於最佳的財務狀況，以應對意外情況。

理財網站Smart Asset指出，「量入為出」有幾個顯著的好處。首先，有助於減輕壓力和焦慮。許多研究顯示，大多數美國人至少在某些時候會為感受到金錢壓力；「量入為出」可以減輕這種焦慮，促進心理健康和整體幸福感。

此外，這種生活方式還能確保財務安全。許多人甚至連最輕微的緊急支出都難以應付。「量入為出」可以有餘裕應付緊急支出，最終擺脫財務焦慮。面對不確定的未來，擁有應急基金等強有力的財務保障至關重要。

「量入為出」的技巧

「量入為出」需要策略規畫和嚴格執行。以下這些實用技巧，可以幫助每個人實現此一目標：

* 瞭解自己的收入：準確瞭解自己從各種方式賺取的收入，這將使你對自己的財務能力有個清楚的認知。

* 制定預算：預算是支出的指導方針，可以確保支出不會超過收入。有一些信譽良好的線上資源，例如Mint或YNAB，可以協助編制預算。

* 少用信用卡 ：將信用卡用於緊急情況或可以及時還清的計畫性購物，盡量減少日常開支對信用卡的依賴。

* 為大額消費儲蓄：為大額支出儲蓄，而不是使用信用卡。例如，每月預留100元，就可以在一年內購買價值1200元的電器。

* 建立應急基金：留出足夠支付3-6個月生活費用的資金。應急基金是在發生意外財務危機時的安全網。

* 尋找提高收入的方法：在得知如何管理現有收入後，可考慮透過兼職工作、從事自由職業，或出售不需要的物品來增加收入。