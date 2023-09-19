薪水最高的10個大學文憑 逾半達10萬元

電機工程與計算機工程在薪水最高的排名中名列前茅，前十榜單中高達八個是工程學位。(Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash)

許多大學科系都有不錯的出路，但如果想要尋找能獲得高薪工作的領域，工程學位可能是最佳選擇。理財網站Bankrate近期根據普查局的美國社區調查(American Community Survey)數據所做的分析發現，電機工程與計算機工程在薪水最高的排名中名列前茅，前十榜單中高達八個是工程學位。

為了編製這份榜單，Bankrate分析18歲至77歲擁有學士學位、在勞動市場中已就業 或正在找工作人口的最新人口普查 數據。

擁有電機工程學位的人群中，其年薪中位數為11萬元，擁有計算機工程學位的年薪中位數為10萬4000元。

藥學、藥物科學與管理(Pharmacy, pharmaceutical sciences, and administration)排名第三，年薪中位數為10萬元，是榜單中兩個非工程學位的其中之一。

以下是薪資中位數最高的10個學位：

1. 電機工程

年薪中位數：11萬元

2. 計算機工程

年薪中位數：10萬4000元

3. 藥學、藥物科學與管理

年薪中位數：10萬元

4. 化學工程

年薪中位數：10萬元

5. 電腦科學

年薪中位數：10萬元

6. 航空太空工程學（Aerospace engineering）

年薪中位數：10萬元

7. 材料科學與工程（ Materials engineering and materials science）

年薪中位數：9萬8500元

8. 工程力學、物理與科學（Engineering mechanics, physics, and science）

年薪中位數：9萬5000元

9. 機械工程

年薪中位數：9萬5000元

10. 工業與製造工程Industrial and manufacturing engineering

年薪中位數：9萬元

那麼人人都應該選擇工程科系嗎？

預期收入不應該是選擇大學科系或職業的唯一考量因素，薪資數據確實可以作為參考依據，但還有其他要素應該考慮。

求職平台Handshake的教育策略長克里斯汀·克魯茲 維加拉(Christine Cruzvergara)指出，對於新人來說，無論是學術或職業方面，在一個領域獲得成功通常與對該領域的興趣有強烈關聯。

如果對數學與科學不感興趣，一旦開始找工作或就業，可能很難激勵自己每日處理相同的事項。克魯茲維加拉表示：「雇主在面試時能分辨你是否真的對該領域有興趣。」