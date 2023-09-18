億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房

汶萊國王、蘇丹哈山納包奇亞(Hassanal Bolkiah)的財富堪稱傳奇，金碧輝煌的皇宮與名車收藏，在其他富豪之間無人能及。美聯社

對於世界各地的億萬富豪來說，富麗堂皇沒有上限。不管是占地遼闊的豪宅還是成排的頂級豪車，地球上最有錢的富翁經常沉浸於令人羨慕的奢華生 活型態。然而，其中一名億萬富翁的奢華程度最誇張，可是他的身價卻遠遠不及以簡樸生活著稱的另一名美國富翁。

汶萊國王、蘇丹哈山納包奇亞(Hassanal Bolkiah)的財富堪稱傳奇，金碧輝煌的皇宮與名車收藏，在其他富豪之間無人能及。但如果比較實際身價，蘇丹哈山納包奇亞300億的淨資產，遠低於波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長、被喻為「股神」的巴菲特 (Warren Buffett)。

努洛伊曼皇宫(Istana Nurul Iman Palace)是蘇丹哈山納包奇亞財富的主要展現，這座住所占地200萬平方呎，價值25.5億元，是全世界規模最大的皇宮，內有5座游泳池、257套衛浴設備、1700多間臥室、200間有冷氣的馬廄，還有110間車庫。皇宮建築物圓頂使用22K黃金。

除了皇宮之外，蘇丹哈山納包奇亞包羅萬象的豪車收藏，超乎絕大多數汽車愛好者的夢想。共有7000多輛車在收藏之列，總價值估計達30億元，其中包括300輛法拉利(Ferraris)與500輛勞斯萊斯(Rolls Royces)。

巴菲特則與汶萊國王奢華生活形成明顯對比。巴菲特是史上最成功的投資 人之一，卻以務實心態面對財富。

淨資產約1211億的巴菲特，長年倡導低調生活。他在內布拉斯加州奧瑪哈的住家是1958年以3萬1500元買下，到現在仍住在相同地點。至於車子，巴菲特經常開2014年的凱迪拉克(Cadillac)XTS轎車，根據媒體報導，車輛曾因冰雹而受損。巴菲特注重實用與價值，不在意華麗風格，印證了他有為有守的人生理念。