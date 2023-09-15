1800元月租換成4150元房貸 夫婦急著買房現在夜不能眠

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Netflix實境節目「致富攻略」(How to Get Rich)和「我教你變成有錢人」(I Will Teach You To Be Rich)播客主持人塞提（Ramit Sethi），日前在節目中迎來一對因買房而陷入財務問題的西雅圖夫妻喬納森(Jonathan)與雪洛姆(Shalom)；這對夫婦急著買下一套73萬元的房屋，把每月1800元的租金 換成了4150元的房貸，搞得喬納森每晚恐慌症發作，夫妻倆也為是否要花錢買傢具而吵架。

塞提指出，這對夫婦跟隨了一個導致許多買家陷入困境的趨勢，也就是根據房產行銷，而非根據自身能力來買房；為了避免犯下同樣的錯誤，塞提鼓勵有意買房的人，在出手前先回答以下五個問題：

1. 會住十年以上嗎？

塞提指出，房屋是長期投資 ；因為買房成本高昂，收回成本需要時間，且其中還有許多經常被忽視的花費，包括成交、裝修和搬家費用等。

2. 每月住房費用是否低於總收入的28%？

貸方都認為，每個月房貸佔每月總收入的28%或更少，是可承受的範圍，這被稱為「前端比」(front-end ratio)。

但就算前端比低於28%，也不保證你能負擔得起這房子；即使貸方批准了你的借貸，房貸仍可能超出你的預算 ；因為貸方的計算方式，並沒有包括主要非債務費用，像是托兒和雜貨費用等。

3. 20%的首付存到了嗎？

根據塞提的網站：「若還沒存到20%的首付，那你就還沒準備好買房。」塞提指出，這筆錢除了用來避免私人房貸保險(PMI)外，也證明你知道如何省錢。

但即使你沒有20%的首付，房貸也是可能會通過，不過首付越高，房貸條件就會越好越實惠。

4. 能接受房子貶值嗎？

塞提強調，不要以為房子一定會升值。雖然根據聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)數據，房屋平均每年升值約4.3%，但這個增長並非是線性的，而且難預料的市場趨勢，像是高漲的利率或當地房市空房過剩等，都會導致房屋出售困難。

5. 很興奮要買房了嗎？

塞提指出，若你對買房感到害怕，那就別買了。釐清自己的財務和情緒並不容易，愛上一套房子可能會影響判斷力，之後幾乎都會經歷一定程度的後悔；若不是因為買房是個對你有好處的穩健財務決定，那就別買了。