1800元月租換成4150元房貸 夫婦急著買房現在夜不能眠

Netflix實境節目「致富攻略」(How to Get Rich)和「我教你變成有錢人」(I Will Teach You To Be Rich)播客主持人塞提(Ramit Sethi),日前在節目中迎來一對因買房而陷入財務問題的西雅圖夫妻喬納森(Jonathan)與雪洛姆(Shalom);這對夫婦急著買下一套73萬元的房屋,把每月1800元的租金 換成了4150元的房貸,搞得喬納森每晚恐慌症發作,夫妻倆也為是否要花錢買傢具而吵架。

塞提指出,這對夫婦跟隨了一個導致許多買家陷入困境的趨勢,也就是根據房產行銷,而非根據自身能力來買房;為了避免犯下同樣的錯誤,塞提鼓勵有意買房的人,在出手前先回答以下五個問題:

1. 會住十年以上嗎?

塞提指出,房屋是長期投資 ;因為買房成本高昂,收回成本需要時間,且其中還有許多經常被忽視的花費,包括成交、裝修和搬家費用等。

2. 每月住房費用是否低於總收入的28%?

貸方都認為,每個月房貸佔每月總收入的28%或更少,是可承受的範圍,這被稱為「前端比」(front-end ratio)。

但就算前端比低於28%,也不保證你能負擔得起這房子;即使貸方批准了你的借貸,房貸仍可能超出你的預算 ;因為貸方的計算方式,並沒有包括主要非債務費用,像是托兒和雜貨費用等。

3. 20%的首付存到了嗎?

根據塞提的網站:「若還沒存到20%的首付,那你就還沒準備好買房。」塞提指出,這筆錢除了用來避免私人房貸保險(PMI)外,也證明你知道如何省錢。

但即使你沒有20%的首付,房貸也是可能會通過,不過首付越高,房貸條件就會越好越實惠。

4. 能接受房子貶值嗎?

塞提強調,不要以為房子一定會升值。雖然根據聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)數據,房屋平均每年升值約4.3%,但這個增長並非是線性的,而且難預料的市場趨勢,像是高漲的利率或當地房市空房過剩等,都會導致房屋出售困難。

5. 很興奮要買房了嗎?

塞提指出,若你對買房感到害怕,那就別買了。釐清自己的財務和情緒並不容易,愛上一套房子可能會影響判斷力,之後幾乎都會經歷一定程度的後悔;若不是因為買房是個對你有好處的穩健財務決定,那就別買了。