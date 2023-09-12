大學讀一學期就退學 她如何做到年賺18萬？

Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

沃克曼(Miracle Workman)在阿拉斯加帕爾默市(Palmer)的馬蘇學院(Mat-Su College)只上了一學期就意識到大學不適合她，無法忍受獲得副學士學位所需的時間或學貸 。而十年後，她擁有一家美髮美容工作室Studio Sol，今年收入更有望賺到18萬元，有時候一天只上班3個小時，勇敢追夢是她做過最正確的決定。

沃克曼接受CNBC Money訪問時表示她在2013年12月停學，幾個月後陪男友去做治療青春痘的雷射療程，從未想過這會打開她未來職涯的大門。「那位美容師走進房間，非常平靜和自信地解釋程序、處理設備，我只記得心裡的一個念頭：無論這是什麼，我喜歡它、我想做這個。」

沃克曼一回到家就在網上搜索所住地區附近的美容學校，開始一周上課五天、周末在披薩店打工的生活。「這很累人，但我喜歡所有課程，所以從來都不覺辛苦。」沃克曼上了化妝、除毛、修眉、換膚等課程，估計在學費、用品、考試和執照費花掉約七千元。

沃克曼2018年開始在一間水療中心工作，但之後新冠肺炎爆發、水療中心暫時關閉後，沃克曼決定豁出去，2020年5月辭去工作並以每月五百元租下一家美髮沙龍後方的小工作室。她辦了一張商業信用卡 來支付開業費用，包括開設網站、美容用品等共約一萬元。

沃克曼稱Instagram是她最好的行銷工具，許多客戶都直接私訊預約。最受歡迎的一些服務包括修眉、溫和化學換膚、水飛梭，價格從25元到329元不等，沃克曼開業後兩個月就還清了信用卡帳單。根據報稅 和財務文件，沃克曼開業12個月內淨利潤達11萬5千元。 她說大部分客戶來自以前工作的回頭客、朋友推薦，其他一些則是從Instagram找到她的。

沃克曼說做為美容師的好處之一是日程安排非常靈活，在她開設自己的工作室前每週工作時間就少於40小時。自行開業後她很快了解到，通過提供專門皮膚護理服務如淋巴面部護理、頭皮護理，收入可以翻倍且減少工作量。現在沃克曼每周通常工作15至20小時，有時每天只工作3小時，「能按照自己設下的願景過日子……我真是非常幸運。」