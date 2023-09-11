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炫富者有錢? 真正富翁有五個簡樸習慣

記者顏伶如／即時報導
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。美聯社
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。美聯社

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)日前在推特影片中指出，看起來有錢的人，真正有錢的並不多；在Instagram拼命炫富，曬出大車、豪車、昂貴旅遊等照片，事實上很少能夠做為某個人是否富有的衡量指標。

拉姆齊創辦的理財網站「拉姆齊解答」(Ramsey Solutions)指出，一般百萬富翁平常過日子有五個簡單的生活習慣，或許比一般民眾還要簡樸：

＊富翁是會看書的

真正的富翁閒暇之際，會把時間用在閱讀一些書單上的書。富翁青睞的閱讀主題以傳記、討論領導統御為主，因為他們想要學習，還有想要知道更多的求知欲。

＊富翁願意接受延遲享樂(delay gratification)

許多民眾會介意不能比輸別人，因此購買昂貴物品襯托自我，例如拉風的新車或衣服，希望別人看到時能夠留下深刻印象。

然而，富翁會買車齡較老的二手車，住在並不奢華的社區，專注於把今天的錢省下來，為明天的成功預做準備，例如購買夢想中的房子時可以多付一些頭期款、退休生活能夠過得舒適。

＊富翁是不會負債的

「拉姆齊解答」指出，對於日常生活中的富翁，一般人最常出現的錯誤解讀是，富翁把負債視為一種工具，事實上並非如此。

累積財富的過程中，債務是頭號障礙，因此富翁不讓自己背債。如果富翁想擁有某樣東西，但目前卻買不起，並不會為了擁有而背債，而是會開始存錢，晚一點才用現金購買。

＊富翁會擬訂預算

拉姆齊曾經分析，許多民眾不願擬訂預算是因為不喜歡受到限制的感覺，覺得選擇變少了。但擁有一套預算計畫有助於擬訂理財計畫，一旦有了計畫，就能控制錢財，達到財務目標。

富翁是固定會擬訂預算計畫的族群，一般民眾也可以效法，把預算計畫視為建立百萬淨資產的基礎。

＊富翁願意慷慨捐款

某些捐款最大方的人都是富翁。「拉姆齊解答」指出，富翁知道對於財富能做出最重要的事，就是幫助別人，因此富翁願意捐款，而且出手大方，除了捐款給有需要的人，還給自己的家庭成員，以便財富能夠代代相傳。

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