花50元開始副業 他教學生寫申請大學論文年賺11萬

為高中生的申請大學論文提供建議是一項獲利頗豐的工作。取自免費圖庫Freepik

當卡特·奧斯朋（Carter Osborne）需要更多的錢來支付研究所學費時，他決定用自己的強項---寫作來賺取外快。

當時是2017年，奧斯朋想到，他可以透過為高中生的申請大學論文提供建議而獲得報酬。他在2013年進入史丹福大學 前，也曾聘請一位顧問審閱自己對申請該所大學的「個人陳述」。

他回頭去找那位顧問，希望她能協助他成功進行這項副業。由於招生顧問的需求不斷增加，她把自己的三個客戶介紹給了奧斯朋。

奧斯朋原本計畫兩年後獲得公共行政碩士學位後，就停止這項副業，但後來他發現，幫助孩子們撰寫論文讓自己很有成就感；此外，這還是一項獲利頗豐的工作。根據消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目「Make It」查閱的資料，到2021年，奧斯朋「滾雪球式」地接了40位客戶，賺入11萬3550元。

去年，他將業務規模縮減到33位客戶，主要是因為他的公關總監全職工作讓他越來越分身乏術。但奧斯朋仍然賺進7萬7120元，他說，過去兩年的平均收入略高於他的全職工作。

奧斯朋表示，從事入學諮商工作與自己申請完全是兩回事，需要瞭解招生人員處理這些論文的明確方向，以及學校與10年前相比，招生政策是否有任何調整。

奧斯朋說，這項副業的最大優點是幾乎零成本；他與客戶進行遠距聯繫，約花費50元建立視訊軟體Zoom與網站設計Squarespace帳號。奧斯朋說，有了這筆額外的收入非常好用，他最近拿出積蓄和女友在華盛頓州西雅圖 買了一棟房子。

當然，這項副業也不是完全不須付出代價。10月到12月是高中十二年級生申請大學的最後期限，奧斯朋每周要為兩份工作花上70個小時。

28 歲的奧斯本說，這是無可避免的問題，他經常對朋友說，「嘿，我們一月見」。