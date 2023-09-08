我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

不只封殺iPhone 中國再禁蘋果2產品帶入工作場所

花50元開始副業 他教學生寫申請大學論文年賺11萬

編譯周靜芝 / 綜合報導
為高中生的申請大學論文提供建議是一項獲利頗豐的工作。取自免費圖庫Freepik
為高中生的申請大學論文提供建議是一項獲利頗豐的工作。取自免費圖庫Freepik

當卡特·奧斯朋（Carter Osborne）需要更多的錢來支付研究所學費時，他決定用自己的強項---寫作來賺取外快。

當時是2017年，奧斯朋想到，他可以透過為高中生的申請大學論文提供建議而獲得報酬。他在2013年進入史丹福大學前，也曾聘請一位顧問審閱自己對申請該所大學的「個人陳述」。

他回頭去找那位顧問，希望她能協助他成功進行這項副業。由於招生顧問的需求不斷增加，她把自己的三個客戶介紹給了奧斯朋。

奧斯朋原本計畫兩年後獲得公共行政碩士學位後，就停止這項副業，但後來他發現，幫助孩子們撰寫論文讓自己很有成就感；此外，這還是一項獲利頗豐的工作。根據消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目「Make It」查閱的資料，到2021年，奧斯朋「滾雪球式」地接了40位客戶，賺入11萬3550元。

去年，他將業務規模縮減到33位客戶，主要是因為他的公關總監全職工作讓他越來越分身乏術。但奧斯朋仍然賺進7萬7120元，他說，過去兩年的平均收入略高於他的全職工作。

奧斯朋表示，從事入學諮商工作與自己申請完全是兩回事，需要瞭解招生人員處理這些論文的明確方向，以及學校與10年前相比，招生政策是否有任何調整。

奧斯朋說，這項副業的最大優點是幾乎零成本；他與客戶進行遠距聯繫，約花費50元建立視訊軟體Zoom與網站設計Squarespace帳號。奧斯朋說，有了這筆額外的收入非常好用，他最近拿出積蓄和女友在華盛頓州西雅圖買了一棟房子。

當然，這項副業也不是完全不須付出代價。10月到12月是高中十二年級生申請大學的最後期限，奧斯朋每周要為兩份工作花上70個小時。

28 歲的奧斯本說，這是無可避免的問題，他經常對朋友說，「嘿，我們一月見」。

史丹福大學 華盛頓州 西雅圖

上一則

想找便宜機票？讓「谷歌航班」來幫你

熱門新聞

掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

2023-09-01 19:39
創造被動收入（passive income）被視為實現財富自由的最佳途徑。Getty Images

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

2023-09-06 10:14
蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電。(Photo by Anna Maiwald on Unsplash)

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

2023-09-05 11:33
在加州Palo Alto特斯拉總部外，停放一整排特斯拉Model S汽車。路透

小心這10款車 10萬哩後毛病多

2023-08-31 12:12
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

2023-09-01 11:26
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

「死時剩下零」…4理由 退休儲蓄可少存一點

2023-09-01 18:33

超人氣

更多 >
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅