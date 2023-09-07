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想當房東賺錢？你恐面臨六挑戰

記者顏伶如／即時報導
房屋出租。Photo by Robert Linder on Unsplash
房屋出租。Photo by Robert Linder on Unsplash

有些人說，收房租是不錯的賺錢之道，理財專家則分析，從表面上看來，當房東肯定能夠賺錢，但實際上卻有不少頭疼問題需要面對，而且問題在出租初期就發生，幾乎都與時間、金錢脫不了關係。

懷抱房東夢想的民眾，進入租屋市場之前，最好先研究新科「包租公」、「包租婆」的以下六大常見問題：

找到合適的房子

若買太貴的房子將導致成本過高，恐怕賺不了錢，但買太便宜的房子則怕問題多多。如果買待修屋(fixer-upper)，則要評估自己是否有修繕技能、時間、工具與現金，足以應付房子的必要維修與翻新。

整理或裝修房子的準備工作

要把房子準備到能夠放上租屋市場的狀態，通常地板需要換新，還要完成最基本的粉刷，這兩項工程都要投入時間與金錢。紗窗、露台排水、草坪修剪也是需要注意的一般項目。每當有房客離開時，這些項目都需要重新做一遍。

尋找房客

租屋網站能夠協助房東以便宜的成本迅速找到房客，房東也可以選擇與房地產公司簽約，讓房地產公司幫忙過慮房客。某些房地產仲介願意以佣金方式代表房東出面接受潛在房客看房子。另一種尋找房客的方式則是透過親朋好友推薦。

如果房東決定自己篩選房客，必須進行信用調查與背景調查，花費雖然不便宜，卻值得投資。負責任的房客按時交租、不會破壞房子，也不會讓房東捲入必須耗時又浪費錢的下達驅逐令程序。

麻煩一大堆

房子可能出現水管壞掉、排水管阻塞、車庫門彈簧斷裂等問題。如果污水管阻塞，有線電視業者突然切斷電話線，就算是表現最優的房客也會希望房東盡快處理。房客每天打電話或房租遲繳、欠繳則是其他的麻煩，房客搬走之後牆壁、地板、地毯等破損可能引發糾紛，維修費用可觀。

維修問題

新的家電要價動輒數百元，屋頂、車道則數千起跳。每月收房租1500元，卻要花1萬元換屋頂，等於沒有賺頭。換新地毯、地板、油漆、瓦斯爐之後，房客住不久便離開，房東恐將虧損數年。

利率

利率走低時，通常買房子比租房子划算，因此出租房屋的市場需求將會減少。如果房東降低房租以便吸引房客，則讓利潤空間受到壓縮。

房東 房地產 利率

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