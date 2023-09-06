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被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

編譯周靜芝 / 綜合報導
創造被動收入（passive income）被視為實現財富自由的最佳途徑。Getty Images
創造被動收入（passive income）被視為實現財富自由的最佳途徑。Getty Images

創造被動收入（passive income）被視為實現財富自由的最佳途徑，為瞭解人們是如何賺取被動收入，網路媒體「內幕公司」（Insider）邀請幾位財務顧問分享他們的客戶最主要的被動收入來源，以下是他們提供的四種方式：

1. 「以租養貸」與房地產

理財規劃師魏斯（Brent Weiss）說，他看到自己許多客戶都轉向房地產投資，更具體地說就是「以租養貸」（house hacking），來賺取被動收入。

「以租養貸」通常是在買房子後將房間或屋內的獨立單元出租，這是進入房地產投資的一種簡單方式。

魏斯說，大家都在談論被動收入，而頭號選擇就是房地產；但是，當他和客戶提起房地產投資，談到這需要付出時，他們有時會重新考慮自己的整體目標。一般情況下，投資房地產需要支付比自住屋更高的首付款，還需要付出心力去管理租客。

「以租養貸」可以減少這些麻煩，同時還能獲得收入。魏斯說，他的客戶中約有一半現在對房地產有了不同的看法。突然間，他們只需支付一半的房貸，還能為家庭創造額外的收入。

2. 投資股息股票

某些公司會對持有股票的投資人提供部分利潤，等於能定期賺取一定數額的現金；雖然股息不是月收入，但可以成為真正的被動收入。

理財網站The Bemused創始人艾莉斯（Akeiva Ellis）說，股息收入絕對是她許多客戶擁有的被動收入一個主要來源。她不僅從她的「高淨值客戶」那裡看到了這一點，而且在她的年輕客戶中也越來越受歡迎。

艾莉斯說，當然，股價上漲和資本收益是每個人都熟悉的，但選擇那些定期向股東分紅的公司，也是整體投資組合的一部分，並能從中獲取收益。

3. YouTube頻道、播客、網站和應用程式

除了房地產和股息投資，理財顧問公司Betterment資深規劃師韋斯特林（Andrew Westlin）還在他的客戶中發現了另一個投資趨勢。他說，播客、網站、應用程式（App）、透過廣告分潤的YouTube頻道等，都是他在業務中常見的被動收入來源。

雖然與其他方法相比，這些類型的被動收入可能更不穩定，更耗費時間，但往往能讓人樂在其中。韋斯特林說，看到客戶、朋友或家人把這些他們花了很多時間的想法變成收入來源，真是太棒了。

4. 創立網路銷售的數位產品

艾莉斯說，數位產品是她最近看到客戶賺取被動收入的一種常見方式。她說，看到很多人開始新的創業項目，銷售數位產品或資訊產品。

這項事業通常包括在網路銷售產品。艾莉斯說，她看到很多人在創造數位產品，無論產品是否可列印，例如學習單、指南、電子書或線上課程，人們只需安裝一次，幾乎不需要維護。

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