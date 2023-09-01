四理由 理財書作者認為退休儲蓄可少存一點

理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財書「死時剩下零」（"Die with Zero"）作者柏金斯（ Bill Perkins ）的用錢觀念跟傳統的退休儲蓄邏輯很不一樣。他認為死前就該把錢花光，不要留給後代。他主張把錢用於增進人生「體驗」，幫助子女成家立業，自己有必要用錢時就用。基於這不合傳統的邏輯，他認為退休儲蓄可少存一點。

柏金斯2020年出版的「死時剩下零」提出四大理由，說明退休老本存得不如「理想」中那麼多，其實是很OK的事：

第一，資產淨值退休後仍會增加。資產減去負債和貸款就是淨值，一個人的資產淨值會隨著年齡漸長而增長，退休後亦然。該書指出，約三分之一退休人士的資產，退休後仍在增加。2016年聯準會資料顯示，75歲以上老人的平均資產淨額為28萬1600元，高於65-74年齡群的23萬7600元。

雖然也有人做到「死時錢花光」的書中理想，但更多退休人士死後，資產淨值仍往上升。

第二，健保 成本很高沒錯，最糟情況出現時，再多錢都不夠。退休後，醫療保健的支出佔總支出比率很高，但柏金斯說，既然如此，就不值得去擔心。「不客氣地說，需要付最貴的醫療健保帳單的時候，你存再多錢都不夠。」他舉父親治療癌症住院每晚就要5萬元為例，光這筆支出就逾百萬，即使醫療保險 可幫些忙，若須面對最壞情況時，再怎麼存都不夠。「醫療保險不保的部分很貴，對絕大多數人來說，存或不存這筆自付醫療費都沒差。」

因此，他覺得不如年輕時多花錢保健、防病，好過年老時再來花大錢醫病。

第三，減少支出比你想像的容易。很多人退休後花費較以往少，生活支出自然也減少。「一般家庭支出與收入的比率是1:1，這表示大家的用錢與收入一直呈正比。」雖然健保等支出可能增加，其他如衣服、娛樂支出會漸少。2017年消費者支出調查顯示，55-64歲家庭的平均年支出為6.4萬，65-74歲5.5萬，75歲以上降為4.2萬。

第四，多數人只花了畢生積蓄的一部分。本書指出，多數人死前，只用掉所有儲蓄的一部分。柏金斯從各種退休預算數據找出證據：退休金 存了50萬元以上的人，20年後或離開人世前，平均只用掉其中的11.5%。退休老本不到20萬的人，退休18年後平均也只用掉退休金的25%。

柏金斯因此認為，存太多退休金本質上不是壞事，但若你還動得了的時候，卻不敢花錢做想做的事，那就不好了。