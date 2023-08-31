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出租七物業卻沒錢買菜 專家說夫婦錯在…存太多錢？

編譯尤寶琪／即時報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
Image by Steve Buissinne from Pixabay

崔維斯(Travis)和娜塔莉(Natalie)是一對40多歲的夫妻；崔維斯是職業軍人，而娜塔莉則是家庭主婦，夫妻倆住在南加州，並育有四名子女。

兩人日前現身拉米特．塞提(Ramit Sethi)的「我教你變成有錢人」(I Will Teach You To Be Rich)播客第88 集，他們想知道為什麼儘管擁有超過100萬元的資產和投資，已達許多人眼中奮鬥的目標，但卻仍經常為了20元的購物吵架，或是感覺沒錢買菜。

從經濟角度來看，崔維斯和娜塔莉該做的都做了：兩人量入為出，將崔維斯29%的收入儲蓄起來，並擁有多元化的投資、儲蓄和出租房產組合。 他們唯一的債務就是這些出租房的40.1萬元抵押貸款；但他們平時卻得動用儲蓄來買菜，且感覺自己沒錢過舒適生活。

少存錢，多花錢

與多數金融專家所建議的相反，塞提認為這對夫婦需要減少儲蓄，這樣他們就有更多可以花費的錢。對兩人來說，刻意增加支出是明智的財務之舉，好幫助他們擺脫「不夠」的心態。

塞提指出，許多人都是因為缺乏對金錢心理的瞭解而遭遇財務問題；遵守消費常識，是過上富裕生活的關鍵，但瞭解你何對待金錢也很重要。

塞提表示：「你對金錢的看法，與你擁有多少錢無關。」

崔維斯和娜塔莉就是個典型的例子：兩人看似很富裕，但卻覺得不夠用，所以維持著將崔維斯近三分之一收入存起來的生活，而不是拿一些出來讓自己過得舒服一點。

負責任地享受現在的生活

不要等到未來某個時候才開始享受生活。不過對像崔維斯和娜塔莉這類人來說，學會擁抱當下的困難在於，要從根本上擺脫吝嗇且被誤導的心態。

刻苦一輩子的人，很難突然就決定開始享樂。但這並非是件壞事；塞提就告訴崔維斯，刻苦是你的人設，你不必刻意去改變，只需要再你人設上添加一層，好讓你能開始享受當下。

塞提表示，「我希望你在今天就開始過上富裕的生活」。

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