出租七物業卻沒錢買菜 專家說夫婦錯在…存太多錢？

崔維斯(Travis)和娜塔莉(Natalie)是一對40多歲的夫妻;崔維斯是職業軍人,而娜塔莉則是家庭主婦,夫妻倆住在南加州 ,並育有四名子女。

兩人日前現身拉米特.塞提(Ramit Sethi)的「我教你變成有錢人」(I Will Teach You To Be Rich)播客第88 集,他們想知道為什麼儘管擁有超過100萬元的資產和投資 ,已達許多人眼中奮鬥的目標,但卻仍經常為了20元的購物吵架,或是感覺沒錢買菜。

從經濟角度來看,崔維斯和娜塔莉該做的都做了:兩人量入為出,將崔維斯29%的收入儲蓄 起來,並擁有多元化的投資、儲蓄和出租房產組合。 他們唯一的債務就是這些出租房的40.1萬元抵押貸款;但他們平時卻得動用儲蓄來買菜,且感覺自己沒錢過舒適生活。

少存錢,多花錢

與多數金融專家所建議的相反,塞提認為這對夫婦需要減少儲蓄,這樣他們就有更多可以花費的錢。對兩人來說,刻意增加支出是明智的財務之舉,好幫助他們擺脫「不夠」的心態。

塞提指出,許多人都是因為缺乏對金錢心理的瞭解而遭遇財務問題;遵守消費常識,是過上富裕生活的關鍵,但瞭解你何對待金錢也很重要。

塞提表示:「你對金錢的看法,與你擁有多少錢無關。」

崔維斯和娜塔莉就是個典型的例子:兩人看似很富裕,但卻覺得不夠用,所以維持著將崔維斯近三分之一收入存起來的生活,而不是拿一些出來讓自己過得舒服一點。

負責任地享受現在的生活

不要等到未來某個時候才開始享受生活。不過對像崔維斯和娜塔莉這類人來說,學會擁抱當下的困難在於,要從根本上擺脫吝嗇且被誤導的心態。

刻苦一輩子的人,很難突然就決定開始享樂。但這並非是件壞事;塞提就告訴崔維斯,刻苦是你的人設,你不必刻意去改變,只需要再你人設上添加一層,好讓你能開始享受當下。

塞提表示,「我希望你在今天就開始過上富裕的生活」。