低風險、賺錢快？你可能面臨投資詐騙

聯邦貿易委員會統計，包括加密貨幣在內的金融詐騙，去年在全美造成民眾38億元的財物損失。美聯社

據聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）表示，包括加密貨幣 在內的金融詐騙 ，去年在全美造成民眾38億元的財物損失，金額是2021年的兩倍。這類騙局在全球各國，同樣也帶來不少社會問題。

包括聯邦貿易委員會和商業改進局（Better Business Bureau）在內的金融管理機構表示，網路的快捷便利、線上支付平台和應用程式的興起，以及錯誤金融訊息的散播，都是導致詐騙增加的原因。他們也指出，疫情 期間的隔離和孤獨讓此一犯罪行為更容易得逞。為了避免民眾上當受騙，美聯社採訪了數位專家，提供以下一些辨識巧門。

大多數投資騙局聽起來都是快速、簡單、低風險或無風險，不少是涉及房地產、加密貨幣、金融顧問或黃金。這些公司通常會使用「經過驗證」和「保證可靠」等字眼，並附上相關人士的推薦信，稱他們已經加入其中並獲益匪淺。國際商業改進局協會（International Association of Better Business Bureaus）公關總監麥高文（Melanie McGovern）表示，這些往往是付費演員和編造的評論。

麥高文說，小心那些背書，以及確認他們真是你的朋友。如果從某個人的帳號收到一條看似可疑的訊息，尤其是某個已經很久沒有聯繫的人，最好透過其他平台聯繫他們；因為很可能有人盜用了他們的帳號，偽裝成可信賴的來源。

這些優惠往往帶有時間急迫性：「快速賺大錢！」「千載難逢的機會，明天就沒了！」或者精心設計的步驟，要求在每個階段投入更多資金，例如俄亥俄州 男子戈契諾（Troy Gochenour）所經歷的「流動性挖礦」（liquidity mining con）幣圈新騙局。騙徒通常會描繪出一幅發財後的生活美景，但沒有人能保證投資一定有回報，任何承諾無風險投資的人都是騙子。

如果懷疑是投資騙局，該怎麼辦？

首先，花時間研究投資條件。騙子都想催你盡快投錢，所以得慢慢來。在網上搜尋公司名稱以及「評論」（review）、「騙局」（scam）或「投訴」（complaint）等關鍵字。

其次，向朋友或專業人士瞭解相關信息。你可能沒有收到過類似的投資邀請，但很可能認識某個有收到過的人，尤其據聯邦貿易委員會的說法，詐騙通常會針對特定的群體。

第三，不要接受任何主動提供的訊息。如果突然接到一通電話、短訊或電子郵件，說「有個絕佳的投資機會」，那準是騙局。

最後，拒絕高壓推銷。麥高文說，合法的公司會讓人在掏錢之前花時間進行必要的查證。

騙子還會誇大時事的重要性、緊跟新聞進度，將他們的推銷與新聞連結，讓「賺錢機會」看起來令人興奮、具創新性和及時性，他們希望「殺豬盤」目標在沒有充分研究的情況下就跳入陷阱。

聯邦貿易委員會建議：「刪除郵件、短訊」、「掛斷電話」、「掉頭走開」，尤其是當他們想說服你接受時。