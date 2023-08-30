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5NG行為要注意 恐有損信用評分

編譯周靜芝／綜合報導
開過多信用卡帳戶、關閉信用卡帳戶都會影響信用分數。(路透)
開過多信用卡帳戶、關閉信用卡帳戶都會影響信用分數。(路透)

和銀行打交道，最重要的就是個人的信用評分，按時還款和控制債務可以建立良好的信用評分，但有哪些情況會損害信用評分呢？保險理財網站the ascent分析了以下五種情況可能有損個人信用：

共同簽署抵押貸款

聯名簽署他人貸款，可能會影響你的財務狀況。一旦所聯署的親人或朋友未能按時還款，他本人和為之擔保的人信用評分都會受到影響。為了保護自己，最好每月索取一份付款證明；若發生逾期付款，才不會讓自己措手不及。

舉債比排場

背負的債務愈多，債務收入比(debt-to-income, 簡稱DTI)就愈高；雖然DTI不是計算信用評分的因素，但貸款機構審批貸款前，都會調查DTI，如果達40%，可能很難獲得汽車或信用貸款。

偶爾逾期還款

一般人通常認為，如果按時支付大部分款項，貸款機構就會忽略偶爾的逾期付款，但事實並非如此，絕大多數貸款機構每月都會向三大信用局Equifax、Experian和TransUnion提交報告，列舉個人當月履行財務義務的狀況，如果錯過一次還款，會影響信用評分。

同時辦過多信用卡

每次申請信用卡，發卡機構都會進行一次嚴格的信用調查，而每次調查都會使信用評分下降；若個人申請信用卡頻率過高，也會被視為警訊。

關閉信用卡帳戶

關閉現有帳戶會影響債務與信用利用率(debt-to-credit utilization rate，信用卡等債務目前使用的循環信貸除以可用信貸總額)，一般建議這個比率不超過30%。貸款機構多希望看到個人長期管理多個不同類型信貸帳戶的紀錄，關閉帳戶會縮短信用紀錄。

開過多信用卡帳戶、關閉信用卡帳戶都會影響信用分數。(美聯社)
開過多信用卡帳戶、關閉信用卡帳戶都會影響信用分數。(美聯社)

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