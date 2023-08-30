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擁出租6物業 亞裔藥劑師因「這原因」不離職照上班

編譯周靜芝／綜合報導
儘管房產收入可觀，萊恩·周還是一名藥劑師，且短期內不打算放棄這份工作。(圖擷自YouTube@The Nuts and Bolts of Real Estate)
儘管房產收入可觀，萊恩·周還是一名藥劑師，且短期內不打算放棄這份工作。(圖擷自YouTube@The Nuts and Bolts of Real Estate)

周萊恩(Ryan Chaw)是位房地產投資者，他每周花不到一小時時間便能從中獲得超過7萬元的年收入。2016年，他開始購置房產，作為實現財務獨立的策略，至今已擁有六處房產。根據網路媒體「內幕」(Insider)查閱的文件，這些投資每月現金流約6000元。

儘管房產收入可觀，周萊恩還是一名藥劑師，每周工作時間超過30小時，且短期內不打算放棄這份工作，除了喜愛這份工作之外，財務規畫是主要原因。

Insider報導，周萊恩說，他熱愛藥劑師這份工作，他認為這項工作不僅能激發智力，還能成就他助人的願望。

但他也希望在離職前實現財務自由，不想太早放棄一份穩定的收入；相反的，他希望在達到完全的財務自由，也就是達到每月擁有1萬元現金流後，再考慮職涯的下一步發展。

他在2016年開始投資房地產時，計畫在七、八年內實現財務獨立；他計畫每年買一棟房子，之後就能擁有現金收入、實現財務自由，這是他的人生終極目標。

另一個讓周萊恩不想放棄全職工作的因素是，自雇人士很難獲得房屋貸款；他說，大多數房地產投資者都需要獲得銀行融資，而擁有一份W-2工作則大大加分。

目前，周萊恩的目標是實現經濟獨立，但他仍在思考，一旦達成奮鬥目標，生活會是什麼模樣。

他希望做到每年可向支持的慈善機構、尤其是從事過敏研究者捐贈10萬元。他說，他期待有生之年能看到過敏症被治癒；他喜歡藥劑師這份工作、喜歡幫助別人，但他想更進一步對世界產生影響力。

周萊恩（Ryan Chaw）以購置房產作為實現財務獨立的策略，至今已擁有六處房產...
周萊恩（Ryan Chaw）以購置房產作為實現財務獨立的策略，至今已擁有六處房產。(Getty Images)

投資 房地產 過敏

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