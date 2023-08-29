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50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

記者顏伶如／即時報導
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash
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對於許多50幾歲的美國人來說，不遠的將來即將退休，但存款卻可能不足以讓退休生活過得舒適。富達投資(Fidelity)指出，到了知天命之年，退休帳戶裡的存款應該要有年薪的六倍。舉例來說，如果年薪10萬，50歲時退休帳戶裡應該存有60萬。

然而，絕大多數50多歲美國人退休帳戶的實際存款，卻沒能達到理財專家建議的里程碑。

CNBC新聞頻道報導，根據富達投資2023年第二季退休分析報告，50歲至59歲之間的美國人401(k)退休帳戶裡的存款平均為18萬9800元。但是，許多民眾卻連這個數額的三分之一都沒有存到。

統計顯示，50歲至59歲之間的美國人401(k)戶頭存款中位數為5萬7000元。也就是說，這個年齡層的美國民眾裡，半數的401(k)存款低於5萬7000元，另外半數的401(k)存款則高過5萬7000元。

退休存款達標不易的因素有很多，CNBC理財評論員、理財規畫師凱西‧寇帝斯(Cathy Curtis)說，50多歲民眾可能有孩子正在讀大學，可能背負著沉重的房貸，或者要照顧生病且晚年存款不足的父母。

另外，通膨導致物價齊漲，也衝擊了民眾為退休帳戶存款的能力。

美國教師退休基金會(TIAA Institute)和喬治華盛頓大學(George Washington University)全球財務專業知識卓越中心(Global Financial Literacy Excellence Center，GFLEC)聯合公布的2023年個人理財指數(Personal Finance Index，P-Fin Index)顯示，約有25%受聘成年人受訪時說，通膨高漲底下影響財務狀況，因此2022年裡減少退休存款的提撥，將近12%受訪者則是完全停止儲蓄。

專家指出，通膨、市場動盪等因素並非個人可以掌控，但退休存款率(retirement savings rate)則由自己決定，也就是收入當中有多少比例要放進退休帳戶。富達投資建議比例為15%，包括雇主相對提撥(employer match)。根據富達投資統計，50多歲民眾退休存款率平均約為15.7%。

2023年當中，401(k)帳戶每年最高存款上限為2萬2500元，50歲以上民眾每年可再追加最多7500元存款。

退休 401(k) 投資

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