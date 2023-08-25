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大學費用貴 這五所大學給助學金最大方

記者顏伶如／即時報導
Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash
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申請大學的新季節即將開始，高等教育學費價格再度受到矚目。

「普林斯頓評論」(The Princeton Review) 針對大學提供獎助金多寡、學生對於獎助金滿意程度進行研究，對16萬5000名大學生展開調查，統計結果則公布於「2024年最佳大學」(Best Colleges for 2024)報告，密蘇里州聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)等五所大學發放助學金最為大方。

就讀大學費用一路上漲，根據大學理事會(College Board)統計，2022-2023學年度四年制私立大學學費等費用平均約為3萬9400元，四年制州立大學對外州學生的收費平均則要2萬8240元。

若把其他開銷納入計算，某些私立大學大學部學生一學年開銷超過7萬元，某些就讀四年制州立大學的外州大學生，一學年開銷差不多也要7萬元。

大學理事會統計顯示，全日制學生(full-time students)當中約有三分之二拿到助學金，學生自掏腰包的開銷得以降低不少。

「普林斯頓評論」指出，以下五所學校雖然都是私立大學，被認為名列全美學費最昂貴的學校之列，但由於提供助學金大方，整體算來其實變得頗為划算：

一、聖路易華盛頓大學

地點：聖路易

標價：8萬3760元

平均助學金：5萬8197元

自費金額：2萬5563元

二、托馬斯阿奎納斯學院(Thomas Aquinas College)

地點：加州聖保拉(Santa Paula)

標價：3萬9400元

平均助學金：1萬5283元

自費金額：2萬4117元

三、斯基德莫爾學院(Skidmore College)

地點：紐約州薩拉托加泉(Saratoga Springs)

標價：7萬8880元

平均助學金：5萬元

自費金額：2萬8880元

四、大西洋學院(College of the Atlantic)

地點：緬因州巴爾港(Bar Harbor)

標價：5萬6280元

平均助學金：3萬7229元

自費金額：1萬9051元

五、瓦伯西學院(Wabash College)

地點：印地安納州克勞福茲維爾市(Crawfordsville)

標價：6萬2425元

平均助學金：3萬7419元

自費金額：2萬5006元

加州 密蘇里州 紐約州

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