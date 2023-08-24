我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯以謀殺和企圖謀殺罪被捕

普里格津身亡 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關

專家：信用分數高出這個範圍 除了炫耀沒其他好處

編譯俞仲慈／即時報導
Photo by CardMapr.nl on Unsplash
Photo by CardMapr.nl on Unsplash

一般消費者以為信用評比分數越高越好，如果達到滿分850，申請貸款就無往不利。不過財經專家認為，信用分數超過某一範圍，除了炫耀以外並無實質好處。

財經網站Bankrate資深分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示：「一般情況下，只要有700多分就表示信用良好，而且分數再高也沒有實際好處，超過這個門檻只不過拿來炫耀而已。」

信貸FICO評分從300起跳，滿分850，是貸方用來評估信貸能力的標準，根據信評機構益博睿(Experian)表示，評分為：較差(300-579)、一般(580-669) 、良好(670-739)、非常好(740-799)以及特別好(800-850)五個等級。

羅斯曼向CNBC Make It表示，通常信用評分在740至750之間，無論申請信用卡或汽車貸款都是最理想分數；至於760則有可能獲得最優惠的利率，但如果低於這 門檻，則每一分都很重要。

羅斯曼說：「提高20分就能在信貸市場發揮重大影響力。」以信用評分675為例，30年期30萬元的貸款利率為7.5%，信用評分700的利率則可降至7%。兩相比較，前者在30年間需多付3萬6000元利息，羅斯曼強調：「0.5%利率看似不多，但其實失之毫里、差之千里。」

至於如何提高信用評分，有人認為每月信用卡保留餘額，有助於提高信用評分，但實際上是多付利息錢，應該改為降低信用使用率(credit utilization rate)，也就是信用卡餘額除以總信用額度，羅斯曼建議信用使用率維持30%以下，藉此表明持卡人有管理債務的能力。

羅斯曼表示，若使用率過高，可償還部份債務來減低；另外一種方法是要求貸方增加信用額度，不過根據信評機構易速傳真(Equifax)表示，若要求提高信用額度，貸方可能要求進行信用調查，反而有信用評分被調降的風險。

羅斯曼強調，提高信用評分是一場馬拉松而非短跑比賽，不會立即見效，但按時支付帳單、維持低債務，只要堅持到底，提高信用評分絕對指日可待。

利率 貸款 信用卡

上一則

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

下一則

茱莉亞羅伯茲愛用 皮膚保溼營養霜近3萬人說讚

延伸閱讀

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎
習近平缺席論壇引揣測 中國拒說明 專家：秦剛被免後另一「機密」

習近平缺席論壇引揣測 中國拒說明 專家：秦剛被免後另一「機密」
專家：正視AI對環境造成的影響

專家：正視AI對環境造成的影響
人多、飯香恐釀空汙危機 專家建議餐廳座位這樣挑

人多、飯香恐釀空汙危機 專家建議餐廳座位這樣挑

熱門新聞

Image by S K from Pixabay

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

2023-08-17 12:42
Photo by Max Harlynking on Unsplash

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

2023-08-18 13:05
筷子若出現斑點就要立即更換。(Getty Images)

小心病從口入… 廚房3物 你定期更換了嗎

2023-08-23 02:02
廚房是居家環境中最容有蟑螂出沒的地方。（取材自Pexels／Charlotte May攝影）

「家裡沒蟑螂」怎辦到？毒物專家分享清潔廚房技巧

2023-08-18 02:30
Trader Joe's商品深受消費者喜愛，該超市員工提供了省錢省力的購物訣竅。Getty Images

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

2023-08-17 10:15
洗碗機會讓刀具暴露於高溫、刺激性洗滌劑和強力沖洗中，時間久了會損壞刀片和刀柄。周靜芝 / 攝影

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

2023-08-21 10:37

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算