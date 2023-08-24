專家：信用分數高出這個範圍 除了炫耀沒其他好處

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一般消費者以為信用評比分數越高越好，如果達到滿分850，申請貸款 就無往不利。不過財經專家認為，信用分數超過某一範圍，除了炫耀以外並無實質好處。

財經網站Bankrate資深分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示：「一般情況下，只要有700多分就表示信用良好，而且分數再高也沒有實際好處，超過這個門檻只不過拿來炫耀而已。」

信貸FICO評分從300起跳，滿分850，是貸方用來評估信貸能力的標準，根據信評機構益博睿(Experian)表示，評分為：較差(300-579)、一般(580-669) 、良好(670-739)、非常好(740-799)以及特別好(800-850)五個等級。

羅斯曼向CNBC Make It表示，通常信用評分在740至750之間，無論申請信用卡 或汽車貸款都是最理想分數；至於760則有可能獲得最優惠的利率 ，但如果低於這 門檻，則每一分都很重要。

羅斯曼說：「提高20分就能在信貸市場發揮重大影響力。」以信用評分675為例，30年期30萬元的貸款利率為7.5%，信用評分700的利率則可降至7%。兩相比較，前者在30年間需多付3萬6000元利息，羅斯曼強調：「0.5%利率看似不多，但其實失之毫里、差之千里。」

至於如何提高信用評分，有人認為每月信用卡保留餘額，有助於提高信用評分，但實際上是多付利息錢，應該改為降低信用使用率(credit utilization rate)，也就是信用卡餘額除以總信用額度，羅斯曼建議信用使用率維持30%以下，藉此表明持卡人有管理債務的能力。

羅斯曼表示，若使用率過高，可償還部份債務來減低；另外一種方法是要求貸方增加信用額度，不過根據信評機構易速傳真(Equifax)表示，若要求提高信用額度，貸方可能要求進行信用調查，反而有信用評分被調降的風險。

羅斯曼強調，提高信用評分是一場馬拉松而非短跑比賽，不會立即見效，但按時支付帳單、維持低債務，只要堅持到底，提高信用評分絕對指日可待。