年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

財專家拉米特·塞提建議每個人密切關注自己的每一筆支出,這樣就不會出現入不敷出的窘況。取自Netflix

克莉斯蒂娜(Christina)和丈夫傑克(Jack)是洛杉磯 的高收入者,但揮霍無度的生活習慣,讓他們在被趕出先前租賃的房屋時,沒有任何積蓄來支付新住處的押金或首月房租。

克莉斯蒂娜在理財專家拉米特·塞提(Ramit Sethi)的播客節目「從0開始致富策略」(I Will Teach You To Be Rich)中表示,老實說,她不知道發生了什麼事,他們夫妻倆只是想要過上好生活,例如享受奢華假期和購買高檔家具。

克莉斯蒂娜目前年收入為13.68萬元,加上傑克的,這對夫妻的總收入為20.7 萬元。克莉斯蒂娜預估,今年稍後當她成為擁有正式執照的腫瘤專家時,兩人年收入將達到30萬元左右。

從節目訪談中,可以在這對夫妻身上學到以下五件事,避免和他們一樣陷入相同困境:

1. 與伴侶溝通財務問題

儘管克莉斯蒂娜和傑克已結婚三年,並育有兩個小孩,但他們承認,從未真正坐下來,就財務問題進行過坦誠的溝通。

他們在理財習慣上,也有著截然不同的作法。克莉斯蒂娜三年來每周工作80小時,她較傾向大手筆消費,尤其是在有限的休假時間裡將錢揮霍在度假上。

2. 償還信用卡 債務

在塞提的播客節目中,這對夫妻透露他們深陷8萬7500元的信用卡債務中,而且只能支付最低還款金額。他們欠下多張信用卡的錢,其中包括家得寶(Home Depot)、百思買(Best Buy)等商店的信用卡。

塞提建議應設定自動付款計畫,這樣就不會錯過每月的付款,也不致損害信用分數,並有助於控制支出。

3. 設置應急基金

當克莉斯蒂娜和傑克的房東通知他們打算賣掉這棟房屋時,夫妻倆不知該住在哪裡是好。克莉斯蒂娜說,他們是「月光族」,沒有足夠存款支付新屋的押金和第一個月房租,這大約需要7000元。

雖然她的父親最終救了他們,但塞提還是敦促這對夫妻設置一個應急基金,以防之後再發生類似情況。

4. 為生活目標而儲蓄

無論是去度一個犒賞自己的假期,還是去聽一場音樂會,都要確保不要為了玩樂而超支。

塞提建議傑克和克莉斯蒂娜開始為自己制定計畫和規則,例如除非能夠全額支付費用,否則就打消度假念頭。

5. 不要被奢華生活所迷惑

這對夫妻曾為了去夏威夷旅行,用信用卡上刷了數千元,他們還計畫去新加坡 度假,可能又要花上約2萬5千元。

塞提建議每個人密切關注自己的每一筆支出,這樣就不會出現入不敷出的窘況。要做到這一點,最好的方法之一就是制定預算 ;更重要的是,要確實執行。塞提說,如果能記下每月的開支,支出就不容易失控。