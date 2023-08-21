調查：尚未退休的美國人中 只有10%打算等到70歲才領社安金

統計顯示，可能即將退休、年齡在60歲至65歲之間的受訪民眾當中，則只有17%表示將等到70歲才申請社安金。（Getty Images）

研究顯示，退休 族如果能延到70歲才申領社安金 ，每個月能拿到的金額最高。不過，資產管理公司施羅德(Schroders)公布最新民調結果顯示，還沒有退休的美國民眾裡，只有10%打算等到70歲才領社安金。

統計顯示，可能即將退休、年齡在60歲至65歲之間的受訪民眾當中，則只有17%表示將等到70歲才申請社安金。

施羅德公司研究人員在今年2月至3月間，針對全美27歲至79歲之間投資者完成調查。

在這項調查中，40%受訪民眾說，打算在62歲至65歲之間就申領社安金。

還沒有退休的受訪者當中，高達72%表示知道等到70歲才領社安金將可拿到最高金額。年齡在60歲至65歲之間的受訪者，高達95%也知道延到70歲才領社安金能拿到最高金額。

施羅德公司主管波登(Deb Boyden)說，44%受訪者指出，如果決定在屆滿完全退休年齡之前就提早領取社安金，最主要原因是擔心社安金制度恐將破產 而付不出錢。波登指出，從調查結果可以看出，民眾對於社安金出現了「信心危機」。

提早領取社安金的其他原因，還包括36%受訪者回答「需要用錢」，34%受訪者表示「想盡快拿到社安金」，還有13%受訪者則說「別人建議最好在70歲之前就領社安金」。

波士頓大學經濟學教授寇特里克夫(Larry Kotlikoff)、亞特蘭大聯邦準備銀行副總裁艾爾提格(David Altig)、房地產買賣平台Opendoor Technologies研究科學家葉維克(Victor Yifan Ye，音譯)共同發表的研究報告指出，經過通膨調整之後，等到70歲才領取社安金的金額，比62歲時的領取金額多出76%，但實際上只有10%勞工真正等到70歲才拿社安金。研究人員指出，約有90%都能因為等到70歲才申領而受益。

寇特里克夫說：「若有耐心，社安金的回報是相當可觀的。」