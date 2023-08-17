紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

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消費金融管理公司Bankrate，最近公布全美50州退休 宜居名單，結果阿拉斯加州 連續兩年墊底，是全國最不適合退休的州，倒數二、三名分別為紐約州 和加州。

Bankrate依可負擔性(affordability)、安康(well-being)、醫療品質與費用、氣候以及治安等五大指標，評比全國退休宜居州排名。

阿拉斯加州整體排名慘居倒數第一名，氣候評比也是敬陪末座，因為該州部分地區冬季氣溫低至零下50華氏度，絕不適合年長退休人士居住，相較之下，在可負擔性、醫療和福利評比，阿拉斯加州明顯排名較佳。

去年最佳退休宜居州名單，紐約州排名第20，但今年排名大幅滑落至第49名，因為紐約州向來以其高昂的生活成本聞名，可負擔性評比為全國倒數第一，但是在氣候、醫療、治安和福利方面，獲得較高評價。

還有西岸的加州今年整體排名第48，加上住房嚴重不足，生活成本普遍上揚，加州在生活可負擔性評比，緊次於紐約州，排名第49；至於退休宜居名單第47名為華盛頓州、第46名為麻薩諸塞州。

不過專家強調，退休地點的選擇因人而異，建議在退休前，多方考慮不同因素，包括退休期間的花費以及有興趣參加的活動；若已定居在生活費高昂的地方，不妨考慮搬遷至離家人較近或生活成本較低的州。

專家表示，在搬遷至中意的退休社區前，可採短期租屋方式先適應一段時間，再做最後決定，「人生50操之在我：新職場致勝之道」(In Control at 50+: How to Succeed in the New World of Work，暫譯)一書作者、也是退休諮詢專家漢農(Kerry Hannon)在Bankrate報告中建議退休人士：「不妨先租個地方住上半年，建立好自己的生活圈後，再跨出第一步。」