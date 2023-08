紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

Image by FuSuSu . from Pixabay

消費金融管理公司Bankrate,最近公布全美50州退休 宜居名單,結果阿拉斯加州 連續兩年墊底,是全國最不適合退休的州,倒數二、三名分別為紐約州 和加州。

Bankrate依可負擔性(affordability)、安康(well-being)、醫療品質與費用、氣候以及治安等五大指標,評比全國退休宜居州排名。

阿拉斯加州整體排名慘居倒數第一名,氣候評比也是敬陪末座,因為該州部分地區冬季氣溫低至零下50華氏度,絕不適合年長退休人士居住,相較之下,在可負擔性、醫療和福利評比,阿拉斯加州明顯排名較佳。

去年最佳退休宜居州名單,紐約州排名第20,但今年排名大幅滑落至第49名,因為紐約州向來以其高昂的生活成本聞名,可負擔性評比為全國倒數第一,但是在氣候、醫療、治安和福利方面,獲得較高評價。

還有西岸的加州今年整體排名第48,加上住房嚴重不足,生活成本普遍上揚,加州在生活可負擔性評比,緊次於紐約州,排名第49;至於退休宜居名單第47名為華盛頓州、第46名為麻薩諸塞州。

不過專家強調,退休地點的選擇因人而異,建議在退休前,多方考慮不同因素,包括退休期間的花費以及有興趣參加的活動;若已定居在生活費高昂的地方,不妨考慮搬遷至離家人較近或生活成本較低的州。

專家表示,在搬遷至中意的退休社區前,可採短期租屋方式先適應一段時間,再做最後決定,「人生50操之在我:新職場致勝之道」(In Control at 50+: How to Succeed in the New World of Work,暫譯)一書作者、也是退休諮詢專家漢農(Kerry Hannon)在Bankrate報告中建議退休人士:「不妨先租個地方住上半年,建立好自己的生活圈後,再跨出第一步。」