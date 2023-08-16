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3萬元買房65年後升到144萬元 但巴菲特說當年若只租不買賺更多

編譯彭尚興／即時報導
巴菲特(Warren Buffett)貴為世界首富之一，但長久以來個人名下卻只有一棟不動產，而且還是他已經住了65年的自用住宅。美聯社
巴菲特(Warren Buffett)貴為世界首富之一，但長久以來個人名下卻只有一棟不動產，而且還是他已經住了65年的自用住宅。美聯社

巴菲特(Warren Buffett)貴為世界首富之一，但長久以來個人名下卻只有一棟不動產，而且還是他已經住了65年的自用住宅。當年巴菲特以3萬1500元買下一棟位於奧瑪哈市區的棕色兩層樓磚造住宅，根據不動產網站Realtor.com的評估，如今價值約在144萬元左右。可是這位被譽為股神、奧瑪哈先知的投資大師卻認為，當初如果只租不買，他現在可能獲利更多。

巴菲特曾說過，他的家是他生平投資過第三項最有價值的東西，僅次於戴在他和妻子左手無名指上的那對結婚戒指。雖然這是種象徵性的說法，但這些年來，巴菲特住宅的價值確實也翻了44倍。1958年巴菲特購買時的價格為3萬1500元，換算成當今幣值約為32萬8991元。即便如此，其價格也成長了四倍以上。

這棟位於奧瑪哈市中心邊緣的住宅，建於1921年，擁有一個廣大庭院，占地約6570平方呎，屋內共有五間臥室和兩套半衛浴，距離波克夏投資公司(Berkshire Hathaway)的總部，開車僅需五分鐘。以世界首富的標準來看，這棟房子可說是樸實無華，但巴菲特受訪時曾說，「我無法想像還有比這更好的房子。」

不過，巴菲特在寫給波克夏投資人的一封公開信中表示，如果他當初只租不買，獲利將會更多。「對許多美國人來說，擁有一棟房屋是件理所當然的事。考量過所有狀況，我做過第三好的投資就是買下我的家，但如果我選擇租屋，將購屋的資金投入股市，現在賺得將更多。」

同時，巴菲特也提出警告，如果購屋者購買超乎他們付款能力的房屋，或是過度擴張信用，美國夢將會變成一場噩夢。巴菲特還說，許多貸款機構是助長這股趨勢的幫兇；許多申請人明明條件不符，或是財務狀況不穩定，銀行或房貸公司仍然批准申貸，甚至給予超過他們負擔能力的額度。如此造成的安全假象，最後往往都是以法拍(foreclosure)悲劇收場。

擁有自己房子的喜悅很容易令人沖昏了頭，其實購買房屋可能是許多人一輩子最重大的財務決定，務必謹慎為之。

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